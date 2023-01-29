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彰化禽流感疫情連爆！1個月內傳出4起　共撲殺22萬隻鵪鶉

▲▼彰化縣防堵禽流感 春節期間防疫無假期 完成鹿港鎮鵪鶉場撲殺清場消毒工作。（圖／彰化動防所提供）

▲彰化縣防堵禽流感，昨完成鹿港鎮鵪鶉場撲殺清場消毒工作。（圖／彰化動防所提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉飼養場爆出新型H5N1亞型高病原性禽流感疫情，動物防疫所人員28日晚間緊急撲殺10萬3125隻鵪鶉；而這已是彰化1個月來第4場鵪鶉飼養場傳出疫情，目前動防所累計已撲殺22萬8544隻。

據了解，彰化共有22座鵪鶉飼養場，過去並未傳出疫情，不料去年12月下旬於和美爆發2場感染，1月又再傳出2場，目前已有4座飼養場爆發禽流感疫情。昨撲殺的鹿港飼養場於24日通報場內鵪鶉出現異常死亡，動防所立即派員採樣，確認感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，28日晚間即到場進行撲殺、消毒工作。

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動物防疫所表示，近期氣溫下降，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應確保禽舍保溫及防鳥設施正常運作，並請養禽業者對此波禽流感疫情提高警覺，勿因春節期間而鬆懈相關防疫工作，務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲▼彰化縣防堵禽流感 春節期間防疫無假期 完成鹿港鎮鵪鶉場撲殺清場消毒工作。（圖／彰化動防所提供）

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