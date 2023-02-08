土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

This video broke my heart ????



The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.#earthquakeinturkey #Syria #هزه_ارضيه #زلزال #İstanbul #earthquake #Turkey #PrayForTurkey pic.twitter.com/U9mMrZdROM — Zuher Almosa (@AlmosaZuher) February 7, 2023

記者柯振中／綜合報導

土耳其6日發生芮氏規模7.8強震，截至目前已逾5,000人罹難，還有上萬人受困廢墟當中，搜救工作仍在進行。有名搜救人員在倒塌房屋尋找生還者時，發現了一對小姊妹被壓在廢墟的殘破牆面下，當時姊姊正抱著妹妹，還不斷出手安撫，2人受困超過17個小時，救援畫面令人心碎。

土耳其強震發生後，有一段影片在Twitter上流傳，一對小姊妹當時受困瓦礫堆中間，姊姊出手抱著妹妹、撫摸對方的頭髮安撫情緒，同時開口與救難人員溝通。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震，已造成逾5,000人死亡，目前仍有上萬人受困。（圖／裘振宇提供）



女童甚至向救難人員乞求，拜託對方救救她與妹妹，只要2人能夠獲救，「我將成為你的奴隸」，卑微的話語讓救難人員們感到心碎。

許多網友看完令人痛苦的畫面，也感到相當痛心，不禁留言喊話，「請停止錄影，並立刻救他們出去」、「為什麼救難人員影片要拍這麼久，而不是立刻下去救他們」、「為什麼一個小女孩會那樣想？誰教她的」、「看到這一幕，我的心都碎了。」

此外，由於不少人撻伐影片拍攝者，他本人也出面回應，自己並非救難人員，而是一名記者，當時正在紀錄事發後的救災過程，而非投入救災工作當中。