快訊／連4天降！今本土+22980、增45死　40多歲男就醫確診當日亡

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連4天下降！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增22,980例本土個案及414例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。死亡個案最年輕為1名40多歲男性，2月1日出現全身無力疲倦等症狀，2天後到急診檢查有糖尿病酮酸中毒並確診新冠肺炎，就醫當天就病況惡化過世。

指揮中心表示，今日新增之22,980例本土病例，比上周同日減少約28.2%。個案縣市分布仍有7縣市破千，分別是新北市(4,289例)，高雄市(2,906例)，臺中市(2,900例)，桃園市(2,263例)，臺北市(2,029例)，臺南市(1,993例)，彰化縣(1,112例)。

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其餘縣市狀況分別為屏東縣(682例)，新竹縣(653例)，苗栗縣(629例)，宜蘭縣(580例)，雲林縣(538例)，新竹市(498例)，嘉義縣(368例)，南投縣(366例)，基隆市(349例)，花蓮縣(300例)，嘉義市(207例)，臺東縣(165例)，金門縣(78例)，澎湖縣(68例)，連江縣(7例)。

▲指揮中心2/7公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為24例男性、21例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月8日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於去年11月17日至今年2月4日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病史，未接種新冠疫苗，2/1起有全身無力及疲倦嗜睡症狀，2/3至診所檢查有糖尿病酮酸中毒，轉診至醫院急診，檢查另有新冠快篩陽性確診及雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2/3因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎及糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。

▲指揮中心2/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增414例境外移入個案中，為192例男性、222例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月7日至2月5日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。