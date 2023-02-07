中和「一家四口三死」悲劇　陳建仁：檢討現行社福措施疏漏

▲行政院長陳建仁。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

上週在新北市中和區，發生一家4口3人餓死，獨留失智年邁老父的憾事。對此，行政院長陳建仁7日表示，他深為痛心難過，也指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調，「我希望政府要肩負起照顧每一個人民的責任，特別是需要被照顧的鰥寡孤獨、身心障礙者和脆弱者，莫讓這類憾事再次發生」。

新北市中和區一戶「高關懷家庭」的4口之家，被鄰居察覺從春節前迄今久無動靜，透過里長聯繫破門進入查看才發現，母親與2名兒子已經死亡多時，僅罹患失智者的85歲老翁存活，造成「一家四口三死」悲劇。

針對此案，陳建仁表示，他深為痛心難過，也指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調。不僅要先妥善照顧這位倖存的老先生，更要督導地方政府徹底落實各脆弱人口群的照顧，檢討現行社會福利措施是否有疏漏？

陳建仁說，除了督促各地方政府應確實依強化社會安全網核定的專業人力儘速補足；並依強化社會安全網建立的跨體系多機構分工架構，主動通報與轉介需要協助的脆弱人群，不用再等民眾提出申請，何況脆弱家庭資訊相對不足，政府應主動協助，減少可能的執行疏漏；此外，更要善用社區鄰里的關懷支持與通報系統，彌補公部門無法面面俱到的限制。

「我希望政府要肩負起照顧每一個人民的責任，特別是需要被照顧的鰥寡孤獨、身心障礙者和脆弱者，莫讓這類憾事再次發生。」陳建仁說，他已責成林萬億政委督導相關部會盡快完成該案例的檢討報告，作為各級政府改進的參考。