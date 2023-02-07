鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

▲魏國章曾是蘋果創辦人賈伯斯手下大將，鴻海挖角他操盤電動車發展，備受外界矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2月1日，鴻海集團董事長劉揚偉帶領高階主管在新北市土城總部舉行開工儀式，侃侃而談備受矚目的電動車事業布局，透露集團不但將在歐洲規劃電動車零配件設廠及赴美簽約，更重金挖腳日本電產集團前總裁關潤擔任電動車策略長，顯得意氣風發。

不過，外界有所不知，鴻海為打造電動車王國，2年多前重金禮聘曾為蘋果創辦人賈伯斯效力的魏國章擔任技術長，推動MIH（Mobility In Harmony Open EV Platform）電動車開放平台，吸引美國高通、ARM、微軟、亞馬遜等2千多家國內外知名廠商加入，一度讓鴻海的電動車生態系在業界引發熱議。

▲魏國章獲全球知名《Technology》雜誌評選為2021年全球前100位科技領袖人物，名列第91名，影響力不容小覷。

未料，鴻海早在去年9月便將魏國章悄悄解雇，且未發重訊揭露此事，魏認為遭非法逼退及職場霸凌，已對劉揚偉及鴻海人資長夏國安提告，並索賠6,200多萬元，新北地院訂本月21日首度開庭審理。

本刊調查，該起勞資糾紛案日前經新北市勞工局調解失敗，改由新北地院勞動專庭接手進行審理，據了解，雙方協商破局最大的關鍵是，鴻海主張雙方是委任關係，以業務變革為由，決定結束委任事務，因此不願再給魏國章其他報酬。

▲劉揚偉在去年鴻海科技日推出新款電動車，強調打造漂亮好車。

不過，魏國章認為兩造是雇傭關係，公司聘用他時，他簽署的相關文件與一般員工無異，雇主鴻海也替他提撥6％勞退新制退休金，並替他以薪資所得代為扣繳及申報綜合所得稅，且受鴻海人事規章管制，包括員工自律公約、保密承諾書，甚至享有定期健檢等員工福利，就連請假也須依鴻海規定由他的直屬主管劉揚偉批准。

▲鴻海集團董事長劉揚偉遭控違法解雇推動MIH電動車平台的技術長魏國章，新北地院本月21日首度開庭。

魏自認工作兢兢業業，對於劉揚偉交付的任務均全力以赴，卻遭公司刁難非法逼退，宛如日前吵得沸沸揚揚的博客來清潔阿姨遭解雇翻版。由於雙方堅持己見，加上鴻海是全球電子代工龍頭，正全力推動電動車產業，對造魏國章也不遑多讓，名列全球百大高科技菁英，新北地院對此格外謹慎，開庭當天勢必引起外界高度關注。

對於魏國章指控遭鴻海集團非法解雇及職場霸凌，並求償6,200萬元一案，本刊致電鴻海集團，至截稿前未獲回應。

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