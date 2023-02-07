下波急凍4天　「大雨」時間曝

▲下周會再冷下來。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周五下一波鋒面通過，台中、彰化以北到東半部有陣雨或短暫陣雨，有些累積雨量可能達大雨等級；下周一以後，看起來有較強冷空氣要南下機會，且可能會影響長達3-4天，強度應該至少有冷氣團或強烈冷氣團，會不會達到寒流等級，還有待觀察。

吳聖宇指出，今天（7日）、周三受到東北風到偏東風環境的影響，降雨範圍以迎風面的基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶為主，大陸華南仍有些雲層會向東移出，通過海峽北部到台灣北部海面一帶，因此在北部的桃竹苗一帶雲量較多，山區也有零星局部短暫陣雨，苗栗以南則是多雲到晴的天氣。

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吳聖宇說，周四台灣在鋒前暖區內，風向轉為東南到偏南風，花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴；溫度再往上升，北部、東北部高溫可以到23-25度，中部、花東地區26-28度，南部29-31度，可能會有點熱起來的感覺了。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇分析，周五下一波鋒面通過，台中、彰化以北到東半部有陣雨或短暫陣雨，有些地方短時間降雨較大，累積雨量可能達大雨等級，但這波鋒面也是來去匆匆，周五晚間降雨就會緩和下來，雲林以南地區應該還是不受影響，仍以多雲的天氣為主。

吳聖宇表示，周六台灣附近為鋒面通過後的東北風環境，配合華南有些雲雨區將通過海峽北部到台灣北部海面，新竹以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。

吳聖宇指出，周日風向又會快速轉為東南到偏南風，再度進入鋒前的暖區內，花東地區仍有些局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴；周末這兩天溫度也是較為溫暖的，尤其周日，北部、東北部高溫可能來到25-26度以上，花東26-28度，中部有機會來到28-30度，南部預報更可能有31-32度以上，偏暖到熱的感覺會比較明顯。

吳聖宇提醒，下周一以後看起來有較強冷空氣要南下的機會，並且可能會影響長達3-4天，溫度下降明顯，強度應該至少有冷氣團或強烈冷氣團，會不會達到寒流等級還有待觀察，本周跟下周的溫度變化起伏似乎會相當大。