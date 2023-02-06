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美廉社品牌5折起！LINE FRIENDS「熊大兔兔春天版咖啡杯」上市

▲▼美廉社再度推出熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，同時自有品牌指定商品5折起。（圖／業者提供）

▲美廉社再度攜手LINE FRIENDS，推出熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，同時自有品牌指定商品5折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美廉社咖啡延續LINE FRIENDS節慶版特別包裝，再度推出熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，2/9起將於456間提供咖啡門市開賣，而2/9~2/21期間還有大杯咖啡75折優惠。此外2/9～3/7開跑兔年第一檔活動「選定你的美好生活」，推出自有品牌指定商品5折起。

▲▼美廉社再度推出熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，同時自有品牌指定商品5折起。（圖／業者提供）

▲美廉社自有品牌指定商品5折起。（圖／業者提供）

「巷口好鄰居」美廉社推出自有品牌月活動，2/9～3/7期間，旗下自有品牌包括Simple Life、VV、心樸市集，指定商品挑戰最低價，像是飲品類有民生商品霸主VV元氣純水1500ml，3瓶只要29元（原價每瓶20元），平均不到5折。而店王級別商品「心樸鮮乳」946ml下殺近7折，每瓶降至79元（原價106元）。

另有佔據排行榜的唰嘴零食類，推出重磅新品Simple Life厚切鱈魚香絲（原價52元/包）、Simple Life蜜沙茶片（原價52元/包），目前任選2包嚐鮮價89元；還有香辣脆麻的Simple Life脆丸子麵椒麻風味，份量比一般市售商品增量近40%，新品首發「任選2包49元」（原價33元/包）。

自有品牌月活動期間，單筆消費滿100元現折10元，還可享優惠加價Simple Life超柔抽取衛生紙加量版100抽12包，每串原價139元，活動優惠109元（加價購期間2/9-2/21）。

▲▼美廉社再度推出熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，同時自有品牌指定商品5折起。（圖／業者提供）

▲同時也祭出超級任務集點換購。（圖／業者提供）

同時也祭出超級任務集點換購，凡消費滿100元即可獲得1點，200元獲得2點，以此類推；集滿10點即可用超殺價格換購指定商品，像是嚴選台東好山好水的心樸台東米一等米、香米（每包1.5kg），2包只要169元，全台限量3萬組；義大利梵蒂緹冷壓初榨橄欖油1L每瓶原價389元，換購價179元；還有智利坦堡蘇維儂白葡萄酒、梅洛紅葡萄酒每瓶原價390元，換購價2瓶299元、主婦最愛的Simple Life廚房紙巾每串原價99元，換購價2串139元。

▲全聯福利中心推出「抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米等民生農產品「買1送1、第2件5折」。（圖／業者提供）

另外，全聯近來也配合農委會平價政策，推出「抗漲專區」，網羅生鮮商品、民生用品，大部分都有全聯價8折起優惠，且每兩週皆有促銷商品，其中像是米、生鮮蔬果、牛奶等，還有「買1送1、第2件5折」等優惠，即日起在全台超過1100間的全聯門市正式開跑。

全聯也長期在每週三、六固定時間推出優惠，像是「週三家庭日」、「週末買菜日」、「週末限定買1送1」等會員好康，是不少婆媽省荷包的秘訣。

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