獨／被蜂炮炸到住加護！他控加裝「火龍珠」害人　消防局說話了

記者白珈陽／台南報導

台灣民俗盛事鹽水蜂炮5日登場，卻接連傳出意外，民政局統計受傷人數共70人。台南市李姓男子指出，他昨晚帶著親友前往參加活動，未料除了傳統的沖天炮，炮城下層疑似還插有俗稱「火龍珠」的小型煙火朝著人群發射，施放過程引起的火勢，延燒到友人褲管，導致他2名侄子、1名員工2到3度燒燙傷，其中1人還在加護病房治療，未來恐須植皮。李男說，該座炮城造成10多人身上著火至少8人受傷，但事發至今竟無主辦單位或政府人員關心聞問，令他相當痛心。

▲蜂炮現場據目擊有10多人身上著火，造成至少8人受傷。（圖／李先生提供）

▲蕭姓員工下半身著火。（圖／李先生提供）

從事科技業的李男，5日晚間帶著親友、員工，共8名大人、3名小孩，前往武廟路與三福路口參加鹽水蜂炮，他表示，該座炮城施放接近尾聲時，造成10人身上著火至少8人受傷，現場驚叫聲不斷，其中受傷3人是他的侄子與員工，經消防救護送醫，火勢造成蕭姓男子（27歲，員工）全身17%3度灼傷，入住成大醫院加護病房；王姓男子（28歲，侄子）全身25%2度灼傷，目前在燒燙傷中心觀察；王姓男子（21歲，侄子）小腿2至3度灼傷。

▲▼李男的員工和2名侄子有腿部以及全身多處灼傷，傷勢嚴重。（圖／李先生提供）

李男說，他是台南人，參加由武廟主辦的蜂炮活動超過10年，經驗豐富，都會遵守武廟宣導準則，戴著安全帽、穿長褲、厚外套等防護裝備，往年沒有受過傷；近年因疫情影響活動停辦，今年恢復盛大舉行，他遂帶著親友一起參與，而親友也都有備齊防護裝備，卻意外遭受火勢波及。

李男指控，該路口的炮城是由附近一間機車行所提供贊助，以往炮城僅裝有沖天炮，但該座炮城下層卻插有煙火「火龍珠」朝著人群發射，他懷疑煙火就是引起火勢的主因，且經詢問消防局，消防局回應「該炮城未查得有向武廟登記」，疑似私自施放。

▲▼李男指出，該座炮城被安裝俗稱「火龍珠」的小型煙火，讓火勢異常猛烈。（圖／李先生提供）

「我侄子剛清創出來，非常疼痛，家屬都哭成一團」，李男心痛表示，侄子雖無生命危險，但未來將要面對漫長的治療，恐須植皮，而事發至今都無人對他們慰問，一座炮城讓近10人受傷，如此嚴重的情形竟沒有人來關心，盼有關單位能夠派人進行了解，不要讓被害者孤立無援。

記者求證台南市消防局鹽水分隊，該分隊表示，經查確無「以該機車行名義申請的炮城」，但該機車行是否係以個人名義向武廟申請登記，則須再行調查。另外，活動現場有許多炮城會被推移，是否是該炮城造成李男親友受傷，也須進一步釐清。而設置「火龍珠」是否違規？分隊指出，並無明確規範炮城不可加裝「火龍珠」。

▲消防局說，並無明確規範炮城不可加裝「火龍珠」。（圖／李先生提供）

記者再詢問該機車行，曾姓店長回應，他們確有向武廟登記炮城，是由員工以個人名義向廟方申請；他強調，炮城在施放之前，須通過消防安檢才能進行施放，而他們有通過安檢，當日再由神轎人員施放。

另外，針對是否安裝「火龍珠」，曾店長沒有否認，他說，蜂炮的施放是一般人透過祭典活動來回敬神明的宗教儀式，已行之有年，且武廟、政府常年宣導安全觀念，但每年都有人會因此受傷，原因幾乎都是個人疏失，很難避免。

律師洪家駿表示，民眾因蜂炮活動受傷入住加護病房，情況已屬嚴重，若盼求償，最直接的方式是向相關單位提告，並向議員陳情，由議員或司法單位查證政府、武廟是否有監督疏失，以及溯源炮城經費為何處；若爆竹有通過消防安檢，再追查施放當下的爆竹是否與核准前相符，若否，則恐有過失傷害之嫌。