旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？　剩下瘦禿「ㄚㄚ」盼早日返家

▲ 旅美大貓熊「樂樂」死因不明 。（圖／翻攝 微博 假如熊貓會說話）

記者任以芳／綜合報導

大陸大貓熊「樂樂」2日於美國田納西州孟菲斯動物園離世，終年25歲。關於死亡原因，陸媒報導指出，美國動物園稱，「樂樂」在睡覺時平靜離去，但孟菲斯動物園一位獸醫表示，「事情似乎沒有那麽簡單。」許多在美華人先前也拍攝不少「樂樂」骨瘦嶙峋的照片，指控動物園疑似虐待動物，呼籲大陸方面盡快把「樂樂」的夥伴「丫丫」提早送回家。

陸媒《新民周刊》報導指出，中國動物園協會於2日接到美國孟菲斯動物園通知，25歲大貓熊「樂樂」於美國當地時間2月1日早晨被發現死亡，過去旅美期間幫助當地動物園開展大貓熊保護合作研究25個項目。中方對此深表遺憾和惋惜。

報導稱，孟菲斯動物園方面表示，「樂樂」是在睡覺時平靜離去，醫學檢查尚未確認真正死因。孟菲斯動物園首席執行官兼總裁馬特·湯普森表示，離世前幾天，「樂樂」沒有表現出任何痛苦的跡象。「樂樂」很隨和頑皮，雖然我們有很多動物，也經常經歷這種情況，但「樂樂」出於許多原因很特別。

▲ 旅美大貓熊「樂樂」生前模樣死 。（圖／翻攝 新民周刊）

報導指出，孟菲斯動物園的一位獸醫表示，事情似乎並沒有那麽簡單。「樂樂」生前幾天睡覺的時間更多，吃飯的時間變少，通常將這種行為與胃部不適聯繫一起。這在大貓熊群體中經常出現。

大陸相關部門對大貓熊「樂樂」突然去世十分關切，已通知美方妥善保存屍體，盡快派專家團隊前往美國孟菲斯動物園，與美方專家共同開展大熊貓死亡原因調查。

根據資料顯示，雄性大貓熊「樂樂」出生於1998年7月，2003年赴美國孟菲斯動物園開始合作研究。一同赴美雌性大貓熊「丫丫」，原本協議期限為10年，2013年到期又延長10年，美方與中國動物園協會的租借協議結束後，兩只大貓熊原定今年春天返回大陸，「樂樂」突然死亡。

許多大陸網友、在美華人在社交平台表達不滿。有人留言，「希望趕緊安排丫丫回家」、「心痛我們的樂樂國寶」。之前還有人拍到「樂樂」和「丫丫」骨瘦嶙峋、精神萎靡樣貌，居住場館環境髒亂，沒有新鮮竹子吃，飼養員也不與牠們互動。與其它旅美的大貓熊相比，整體狀態也差很多。

▼ 大陸網友質疑大貓熊「樂樂」食物來源不夠充足適當。（圖／翻攝 微博 假如熊貓會說話）

▲ 旅美大貓熊「丫丫」有皮膚問題。（圖／翻攝 微博 假如熊貓會說話）

目前大貓熊「丫丫」還有皮膚問題。去年九月份，曾有遊客發佈近距離實拍，丫丫的皮膚病非常糟糕。窩在獸欄角落動也不動，看起來讓人心疼，全身上下皮毛看上去十分不健康。

綜合陸媒報導，大陸動物園協會工作人員曾回應稱，大貓熊已經進入老年階段，與孟菲斯動物園溝通，竹子和居住場館沒有問題，會持續與對方進行溝通。美方動物園發言人表示，「大貓熊送回的決定與動物保護者的壓力無關。」