點燃童心　木偶劇台胞專場慶元宵

記者趙禕/上海報導

一年一度，充滿童趣的「歡樂慶元宵暨海派文化藝術節」再次如期登場，數十個在滬台胞家庭今天齊聚上海木偶劇團仙樂斯劇場，欣賞精彩的「孫悟空三打白骨精」木偶劇，在元宵佳節裡享受歡樂的親子時光。



▲▼在滬台胞家庭在上海木偶劇場欣賞海派木偶劇「孫悟空三打白骨精」。（圖／記者趙禕攝）

「歡樂慶元宵暨海派文化藝術節」已經連續舉辦了十多年，多次在台北、高雄等地演出，讓兩岸民眾同慶新春佳節，也為台灣民眾送上許多部中華民族非物質文化遺產「海派木偶劇」，在台灣收穫了許多粉絲。今天演出的「孫悟空三打白骨精」是上海木偶劇團的經典劇目，上個世紀70年代末根據中國四大名著之一「西遊記」中故事改編創作，描寫孫悟空保護唐僧去西天取經途中降妖除魔的故事，迄今演出四十多年依然深受小朋友們的喜愛，有著持久而旺盛的藝術生命力。



▲海派木偶劇「孫悟空三打白骨精」。（圖／記者趙禕攝）

在演出開始之前，上海木偶劇團特別安排解說員帶著參加活動的台胞爸爸、媽媽、爺爺、奶奶和小朋友們參觀劇團裡陳列的各式木偶、人偶和皮影戲，為他們介紹每一個道具的角色和故事，大人小孩們都聽的津津有味；看到重達90公斤，要由三個人才能舉著演出的大象人偶，小朋友們更頻頻發出驚訝的讚嘆。



▲參觀的大人、小孩們仔細聆聽解說員介紹皮影戲。（圖／記者趙禕攝）

▼小朋友們對展廳裡最大的大象人偶充滿好奇。（圖／記者趙禕攝）

除了欣賞「孫悟空三打白骨精」木偶劇演出之外，現場還有上海木偶劇團60週年圖片紀念展，以及介紹「孫悟空三打白骨精」木偶劇創作與演出歷程的「握杖之技 舞杖之秘」特展。透過該劇創作最初的藝術檔案資料、劇本手稿、導演構思分析手稿、舞美偶型設計原圖、配樂曲譜、舞台裝置手稿、演出幻燈景片、原版聲音母帶等圖片，讓參觀的台胞們從木偶藝術表演者如何通過理解角色，如何利用製作木偶和造型技巧、動作設計、操縱配合，讓手中的木偶活靈活現，更加深入了解這齣木偶劇，也身臨其境感受海派木偶文化的魅力與匠心。



▲上海木偶劇團60週年圖片紀念展和「握杖之技 舞杖之秘」特展。（圖／記者趙禕攝）



▲▼上海木偶劇團的解說員為台胞家庭介紹「孫悟空三打白骨精」劇目創作和演出歷程。（圖／記者趙禕攝）