師大附中管樂隊學生接地氣　嘉義宮廟演出「毫無違和感」

記者楊惠琪／台北報導

鄉村小鎮的廟埕廣場，除了布袋戲、歌仔戲或宋江陣演出外，也可以成為高校學生的表演舞台。國立師大附中管樂隊上月應邀參加嘉義市國際管樂節，在芳安里鎮天宮的廟埕廣場， 伴隨著香火繚繞，上演一場華麗接地氣的西樂表演，另類的中西融合，台下觀眾從3歲到90歲都有，表演學生說：「只要有演出機會，哪裡都是舞台」。

師大附中訓育組長李宗哲說，上月獲邀參加嘉義市國際管樂節，表演內容包括踩街嘉年華、室內音樂會、室外音樂會，以及深入社區鄰里的表演活動，近40名管樂隊學生首次進駐宮廟，在廟埕廣場大陣仗演出，為當地民眾帶來別開生面的「廟會活動」，學生也相當興奮。





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▲師大附中管樂隊首度移師到嘉義鎮天宮演出。（圖／師大附中學務處提供）

李宗哲表示，過去兩年多來受疫情影響，管樂隊學生苦練多時卻找不到表演舞台，近期疫情趨緩，學務處就努力打探各地表演活動，只要有登台機會絕不放過，這次參與嘉義國際管樂節，除了參與嘉義市中正公園的戶外音樂會外，也首次到宮廟演出，演出當天早上到場場勘，看到現場都沒人，一度擔心冷場，後來接近表演時間，宮廟總幹事、社區里長出現，阿公阿嬤也紛紛搬著自家椅子到場，現場湧入數百人，「宮廟氛圍，搭配學生管樂隊，毫無違和感。」

李宗哲說，為了這場宮廟演出，學生特別安排老少咸宜的曲目，像是台語民謠「天黑黑」、兒童歌曲「小丸子」，還有鄧麗君的經典歌曲，讓在場社區民眾邊聽邊唱，尤其最後安可曲，更是貫徹附中精神：「不管到哪裡都要唱校歌」，演奏校歌同時，校旗在鎮天宮前揮舞，對學生來說是一次難忘的演出。







▲▼師大附中管樂隊首度移師到嘉義鎮天宮演出。（圖／師大附中學務處提供）

