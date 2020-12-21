嘉義市國際管樂節 　兩階段免費索票被搶光　但需「提早10分鐘入場」

▲ 2020嘉義市國際管樂節室內音樂會開放索票，民眾相當踴躍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義市國際管樂節18日正式登場，兩波免費索票包括嘉義市青年管弦樂團 (C.Y.O)、國防部示範樂隊等場次立刻被索取一空，但也提醒索票民眾務必該場次要提早入場，因為節目開演前10分鐘將開放現場民眾補位入場，

市府文化局表示，除了嘉義市青年管弦樂團 (C.Y.O)讓人引頸期待之外，國內管樂大團的精彩表演，更是不能錯過，如空軍軍樂隊、嘉義市管樂團及台北青年管樂團；最棒的是，文化局特別提供數個場次，讓管樂迷索票入場，樂迷們一定要把握機會。

▲ 2020嘉義市國際管樂節室內音樂會今年導入搖滾風。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外開放索票的團隊則為救國團幼獅管樂團、空軍軍樂隊、台北青年管樂團及國立嘉義大學音樂系管樂團等四場，其他場次已被索取完畢，演出地點在嘉義市政府文化局音樂廳。

文化局也提醒，雖然兩波索票都被索取一空，但持票者未必會入場，票券上都有註明，「持票觀眾請提早進場，節目開演前10分鐘將開放現場民眾進場，本票券失效。」

▲2020嘉義市國際管樂節室內音樂會開放免費索票。（圖／記者翁伊森翻攝）



另外，「蕭士塔高維奇與我-低音號謀殺案」兩場售票場次,可以至兩廳院售票網上買票。

詳細資訊：

2020國際管樂節官網: http://www.cabcy.gov.tw/chiayiband/

市內音樂會時間表: http://www.cabcy.gov.tw/chiayiband/activity-03.html

管樂節資訊: https://www.facebook.com/chiayiband/

「蕭士塔高維奇與我-低音號謀殺案」售票資訊: https://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/home/home00/index.aspx

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