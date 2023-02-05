陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！代排部隊化身「潮嬤」秒破解　粉絲傻眼

▲陳冠希品牌CLOT與 Levi`s推出聯名商品。（圖／翻攝自Facebook／CLOT）

網搜小組／閔文昱報導

陳冠希主理品牌CLOT有許多標誌性東方元素，近期與經典丹寧品牌 Levi's推出聯名商品，引發潮流圈關注。不過，商家為了避免民眾找人代排，此次特別祭出規定，購買者必須穿著過往聯名系列才能被列為「第一順位」，沒想到此舉反而讓前來代排的長者們紛紛穿起潮服，奇特場景掀起議論。

為慶祝Levi's 501丹寧褲誕生 150 周年，Levi's特別找來先前就曾多次合作的CLOT推出3款聯名商品，分別為501® UNIONRAIL「長壽」丹寧褲（售價8900元）、中式盤扣丹寧襯衫（售價7900元）以及雙面異材質羽絨外套（售價1萬2900），此系列商品在本月3日於JUICE台北、JUICE台中正式發售。

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▲現場有許多穿著Levi’s X CLOT聯名系列的長者排隊。（圖／翻攝自Facebook／瘋鞋網 Sneakersmadness）

消息一出，瞬間引爆討論，此次商家也特別祭出規定，「凡具有效會員資格，並著用任一『CLOT x LEVI'S' 過往推出過的聯名系列服飾單品者』」為第一順位」，以遏止黃牛代排亂象。然而，實際發售日當天，現場仍出現不少阿公、阿嬤為主的「代排部隊」，且清一色都換上了潮衣潮褲，以符合排隊第一順位要求。

畫面在網路曝光後，不少網友也紛紛笑稱「阿嬤都比我潮」、「會不會其實是阿嬤自己想買來穿」、「披荊斬棘的阿嬤們」、「原來現在的媽媽都這麼潮」、「會有阿嬤的味道」、「太狠了，虎紋阿嬤」、「金主太猛了，椅子一疊的褲子」、「買褲子的路上，滿是荊棘」、「阿嬤的天下」、「超扯的，昨晚去就在排了」。