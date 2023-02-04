新竹市「萬兔順利」元宵提燈受好評　明日北大公園限量發放

▲今日上午天后宮發送小提燈活動，結合社區愛享冰箱。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府製作2023兔年限量「萬兔順利」元宵提燈深受好評，新竹市長高虹安今（4）日上午至新竹天后宮參香祈福，發放愛心物資及小提燈、開運小紅包給民眾，下午也將快閃境福宮、指澤宮、湳雅大魯閣發放小提燈，每處限量發送100份。高虹安也邀請市民明日參與北大公園「福兔大喜 搖滾元宵」活動，除有搖滾樂團、劇團演出，護城河畔還有80攤手作市集、6件裝置藝術及3項元宵DIY體驗，現場將再發放6千份小提燈。

元宵節前夕，高虹安親自發放限量兔年小提燈，她表示，今日發放小提燈活動，結合社區公益愛享冰箱，特別感謝天后慈愛崇善會林幼美會長、謝啓文理事長及新竹天后宮林淑玲宮主，關懷社會更多弱勢團體，讓需要的人可以得到溫飽，市府也持續努力朝「分享食物、分享愛」目標前進，號召更多社區加入公益行列。

高虹安指出，天后宮、境福宮、指澤宮皆為當地重要信仰中心，凝聚鄉親間濃厚感情，持續守護在地居民平安，也感謝各宮廟對各項市政工作的支持及對社會的付出，同時發揚光大傳統宗教文化。

高虹安也預告，每處限量發放100份小提燈，沒領到的市民朋友不用灰心，今明兩天持續定點發放，歡迎民眾於指定時間、地點前往領取。

市府說明，新竹市限量「萬兔順利」元宵提燈，為東門城主燈「萬兔順利Jump！」迷你版，附加存錢筒功能，盼嶄新的一年，市民朋友都能儲存滿滿的快樂能量。明日下午3時起，民眾也可在北大公園免費領取，限量6千份、送完為止，歡迎市民朋友提著小提燈逛市集、看表演。

市府指出，明日「福兔大喜 搖滾元宵」邀請好玩的劇團、孩子王說相聲及搖滾樂團伯爵白、打倒三明治、怕胖團熱血開唱；另也邀請「好好手感微笑市集」帶來80攤手作特色商品，並有市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福兔等多重驚喜小活動。

另，2023新竹過好年6件裝置藝術明日展出最後一天，邀請市民朋友提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河欣賞藝術作品、尋找兔子蹤跡，並與作品打卡留念，歡度歡樂元宵節。