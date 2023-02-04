高雄女腰痠背痛「骨頭一斷再斷」　醫曝真相：天天3包菸害的！

▲高雄女的脊椎連續6節骨折，醫師研判風險因子是她的重度菸癮所致。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名62歲婦人是個40年菸齡的老菸槍，日前因感到腰痠背痛，前往醫院就醫，經醫師判斷，胸椎第10節因嚴重骨鬆引起壓迫性骨折。沒想到治療過程中，脊椎連續6節也因骨鬆引起壓迫性骨折，這已經是5年來第4次發生骨折狀況，至於原因，醫師研判，風險因子來自於婦人的重度菸癮。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者自5年前起就因嚴重骨鬆引起脊椎壓迫性骨折，累計從腰椎第1、第2及第3節，胸椎第1及第12節，加上這次的胸椎第10節，脊椎有連續6節均因骨鬆造成壓迫性骨折，這已是患者5年來第4次的脊椎壓迫性骨折。

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▲婦人的脊椎有連續6節因骨鬆引發壓迫性骨折。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）

楊椒喬表示，患者這次接受經皮椎體成形術，也開始接受完整的骨質疏鬆藥物治療，希望藉此延緩骨質疏鬆惡化的程度，但是骨鬆導致的脊椎壓迫性骨折還是陸續發生。

楊椒喬指出，追溯患者的生活習慣這才發現，她的菸齡高達40年以上，每天甚至有抽3包以上的香菸，推測重度菸癮是引起她骨質疏鬆致骨折的風險因子。因此，雖然在醫師技術之下，患者接受灌漿手術後，就不痛了，但因煙癮未戒除，導致嚴重骨鬆的因子未排除，只要跌倒甚至咳嗽，極易再度出現脊椎壓迫性骨折。唯有戒除菸癮，才能擺脫連續壓迫性骨折的威脅。

▲女子天天抽三包菸，被醫師警告快戒菸 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

楊椒喬提醒，骨質疏鬆是一種全身性的骨骼疾病，常侵犯的部位主要有脊椎骨，一旦骨質疏鬆的程度使得脊椎骨無法再負擔全身的重量，脊椎骨就會像海綿一樣被壓扁，稱之為「壓迫性骨折」。

楊椒喬說明，壓迫性骨折通常會有身高變矮，也就是俗語所說的「老倒縮」（台語）；此外，還有股骨（大腿骨）頭及手腕骨，常在跌倒發生骨折。骨質疏鬆症早期僅會出現疼痛，讓人覺得忍忍就好，等到嚴重時，引起脊椎及髖關節的骨折會引起失能及有很高致死率，也有連續骨折的機率，千萬別輕忽。