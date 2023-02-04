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人夫翻出「9年前薪資單」養3口還租房　金額驚呆一票人：怎麼敢生

▲▼翻出9年前薪資單 人夫租房還養3口 眾人見金額全傻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲人夫翻出9年前薪資單，當年租房還養老婆兒子，感嘆「究竟怎麼活過來的」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年物價不斷上漲，民眾對於荷包縮水超有感，收入跟不上支出腳步。一名人夫日前分享，他在家中挖出了9年前的薪資單，當年的工作扣掉勞保、健保後，實際上只領到28K，而當時他才剛結婚，除了正在租房外，還有1名孩子要養，直呼「那個時候究竟怎麼活過來的」，貼文一出立刻掀起網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，照片中是一張2014年（9年前）的公司薪資單，當時他的月薪是1萬8560元，加上休假補助費、伙食津貼、出勤津貼及加班費，再扣除勞保與健保等費用後，實際拿到的錢，只有2萬8808元，讓他不禁想起當初的艱苦歲月，「真不懂當時他是怎麼活過來的！」

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原PO感嘆，當年老婆還沒有工作，兒子不到1歲，住外面還要繳房租，由於沒有車子，出門都是靠公車或機車，「其實生活過得去，只是看怎麼過，那時我們沒什麼娛樂，不要說吃大餐，連10元夾娃娃都省下來給小孩」、「目前是雙薪家庭，生活沒很好，但仍過得去，生活品質也比10年前好很多了」。

▲▼翻出9年前薪資單 人夫租房還養3口 眾人見金額全傻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼翻出9年前薪資單 人夫租房還養3口 眾人見金額全傻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出吸引超過5千人按讚討論，有人說，「這種薪水，我都不敢生小孩，你好厲害」、「終於看到正常的文章了，不然都看到收入幾十萬、年薪百萬的，害我一直懷疑人生」、「現在1千元買不到什麼了，3萬薪資我可能過不下去」、「以前物價低，一碗切仔麵20元，3萬很好用了」、「佩服你敢生，更佩服你撐下來了」、「不是住台北的話還行，住台北的話，雙薪20萬的都不太敢生」。

也有過來人分享說，「106年我住在桃園，薪水28K再扣勞健保，不只要繳房租15K，還有兩個人的學貸，一個人工作要養三個人」、「103年我也差不多這薪水，還剛結婚，老公那時沒工作，後面還生了2個寶，也是就這樣咬牙撐著，然後走過來了」、「月薪3萬有月薪3萬的活法，就是物慾不能太重」。

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