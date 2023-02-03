性愛實戰片外流！陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

▲陸軍八軍團女軍官IG遭肉搜，粉絲人數暴漲 。（圖／翻攝IG）

記者陳韻如／台北報導

陸軍八軍團一對軍中情侶在營區內激戰，還拍下性愛影片，不料近日影片外流，引發網友熱議。女主角IG事後被網友肉搜，自上午9時30分起，瘋狂漲粉1.5萬人，且目前仍持續增長當中，但是否為本人IG仍待釐清，而目前兩名當事人已被調離現職，並接受調查。

外流影片的女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團某旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第8軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

女主角的IG事後也被網友肉搜出來，裡面僅10則貼文，但張張火辣性感，她的自介中也寫下，「單純喜歡自己性感的樣子」，而其粉絲人數也一夜暴漲，截至今日上午9時30分，粉絲數從原本的500多人增加到1萬人，誇張的是，短短不到4小時的時間，她的粉絲人數又再暴漲1.5萬人，總粉絲人數超過2.5萬，且仍持續增長中，不過是否為本人IG，仍有待釐清。

據了解，兩名當事人1日晚間10時許發現影片外流，2日凌晨便到高雄市區某分局偵查隊「諮詢」，兩人低調沒有表明是軍官的身分，只對員警表示自己有私密影片外流，應該怎麼處理？也沒有提供相關影片給員警。

員警則向兩人表示，依法可以提告妨害秘密罪，兩人在了解相關報案流程後就離去，並沒有正式提告，警方則是事後才知道兩人就是引起軒然大波的軍官。

由於兩名軍官是隸屬8軍團，8軍團駐地在旗山區，但兩人卻在市中心的分局「諮詢」，據了解，兩人是住在該分局的轄區，因為事發突然，所以才緊急到最近的警局問相關事宜，警方強調，如有提告會依法偵辦。

警方呼籲，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。