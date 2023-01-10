元旦迎新全球線上開學　四期教育阿含期大學習

文／賴芃縈

▲線上開學典禮，學員齊聚空中。

2023靈鷲山「四期教育」阿含期全球線上課程線上開學典禮，1月４日來自全球各地學員在同一時間於雲端齊聚一堂，130多位各界賢達及學生參與，典禮隆重溫馨。本學期增加了阿含期高階「解脫之道」課程，全球學員熱烈期待將圓滿四期教育第一期阿含期的三階課程學習，成為第一梯阿含期修業圓滿菩薩。

這次開學特別以感恩心為開場，邀請四期教育兩位幕後的重要工作同仁，來分享與見證他們參與四期教育課程的心路歷程，也讓全球學員聽完後，更覺得四期教育的課程得來不易，對於學習更加的感恩。

首先邀請「阿含期」研究員陳炫佑，分享將近八年研究教材的心得，炫佑表示為了製作教材和課程的需要，研究員需要蒐集相關經典或論典，甚至是一些論文及翻譯的譯本，不論是經典對照或是譯本的比對，從南傳上座部的巴利文「尼柯耶Nikāya」經典，到北傳四部《阿含經》的古譯式漢譯佛典，都是為了保證內容的正確性，從兩方經典的了解，加深對佛陀教導更廣泛的認識。

目前的線上課程有著八年的進化史，課程經過不斷修正，從早期「初轉法輪經」、「無我相經」經論實體課程，轉化成以「阿含期」為主題，將其分成初階、進階、高階三階課程設計，並研發方便教授師上課的教材課本，教材內容融入緬甸尊者與心道法師的教導，及法師們在實體課程的教學經驗，才轉換為讓學員在一個具有系統架構思維的學程規劃中學習。

▲美術編輯黃欣平的佛教海報及插圖設計有禪意。

第二位幕後功臣黃欣平為靈鷲山教育院美術編輯，她進入教團近八年，自己原為摩門教家庭，從對佛教的一竅不通到成為一位佛教徒，其中的轉變，無非是經典的魅力；佛教美術不同於具有實相的設計，需以心靈角度出發來呈現意象內涵，這種形而上的設計方式是最困難的，尤其是引經據典的佛法課程，設計師不僅得進入課程學習來融會貫通，設計過程更需要不斷確認構思的正確性，而這些皆有賴於研究員引導及法師耐心的核對訂正，八年來的歷練，她對佛法也有深刻的體悟，單從待人處事應對進退，佛法的實踐絕對有助於啟發每個人的生命智慧。

最後開學圓滿開示，邀請靈鷲山佛學院副院長淨華法師開示，他提到：佛陀的教法，從兩千六百年前能流傳至今，特別是這幾年全球疫情、經濟危機、許多國家戰爭、天災頻傳、地球暖化所帶來的風險跟挑戰，能夠在這個時代值遇佛法，並以如此便利的數位學習方式，聽聞佛法課程，今天特別以五種圓滿及四個條件與同學分享，五種圓滿包含：法教圓滿、善知識圓滿、時間圓滿、處所圓滿及眷屬圓滿，四個條件則是欲（善法欲）、勤（精勤）、心（下定決心專注一心）、觀（智慧審查），如果每次聽聞課程都能以這五種圓滿的思維，相信在內在可以升起深刻的感恩，而擁有這四個條件便可學習圓滿。（更多精彩的法師開示請關注慧命成長學院臉書https://www.facebook.com/HMCZXY）

開學典禮從頭到尾，全球學員不僅在線上表達誠摯感謝，貫徹始終聆聽開示的心意特別珍貴，「阿含期」線上課程已於2023年上學期完備，有興趣的朋友可以即刻線上報名，一起學習走向解脫的成佛之道。

▲靈鷲山教育院代表淨華法師帶給學生智慧開示。

我要報名：

https://edu.ljm.org.tw/edm/2023ljmclass_allist_edm.html



認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu