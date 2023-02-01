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夜遊竟送命！少年偷爬遊樂設施　下秒爆慘叫「懸空1.8m被夾死」

▲▼ 遊樂園，遊樂場，遊樂設施。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲英國一名14歲少年闖入遊樂場，攀爬設施時被夾死。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

英國肯特郡發生恐怖意外，14歲少年麥肯齊（Mackenzie Croxford-Cook）和4名朋友夜遊，偷偷闖入尚未對外開放的遊樂場玩耍，他試圖爬上其中一座設施頂端，卻突然發出一聲慘叫，整個人懸掛在6英尺（約180公分）高空，卡在機械手臂及金屬支架之間，最終不幸被夾死。

BBC、《每日郵報》等外媒報導，本案發生於去年8月3日，全案於1月31日開庭審理。員警及醫護於上午7時45分左右趕到現場，儘管全力施救，仍在15分鐘後宣告傷患不治。驗屍報告指出，麥肯齊死於意外，他被設施壓住，導致肝臟及脾臟創傷性破裂，儘管毒物學報告在尿液中驗出大麻殘留痕跡，但不被認為是事件主因。

根據同行友人及承辦警官韋爾齊（Anthony Welch）說法，麥肯齊和友人闖入遊樂園後，首先去玩了碰碰車與彈跳床，後來他和另外2人推動這座設施，使之開始運轉，攀爬上去後卻被卡住，儘管旁人試圖扳動機械手臂，卻未能成功，一看見麥肯齊臉色發紫，就嚇得趕緊撥打999通報。

▲▼ 遊樂園，遊樂場，遊樂設施。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲尚未對外開放的遊樂場卻發生不幸意外。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

工作人員沙夫巴頓（Luke Shufflebottom）2014年起負責操作這座設施，他出庭時解釋，一旦設定就緒，設施及機械手臂就可以自由轉動，且沒有鎖定機制，原本是出於安全顧慮才會這樣設計，未料竟會釀成悲劇，自己也是第一次碰上這種事情。

儘管檢方及法庭都認同這是一場意外，沒有對任何人提起告訴，但負責營運遊樂場的福雷斯特娛樂公司（Forrest Amusements）仍被要求強化安全規章及相關措施，該公司也對麥肯齊的憾事表示「深感哀痛」，並向家屬致哀。

 
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