南投林管處下周起收購小花蔓澤蘭　南投縣民享每公斤7元價格

▲南投林區管理處將於6日起辦理收購小花蔓澤蘭，每公斤價格5元。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

小花蔓澤蘭是世界百大外來入侵種之一，嚴重威脅本土原生植物生態，南投林區管理處表示將自下周起辦理收購作業：民眾可將拔除下的小花蔓澤蘭（含香澤蘭）送至各駐點，林務局提供每公斤5元的價格；南投縣政府也為設籍於南投縣之縣民每公斤加碼2元，鼓勵民眾參與拔除工作。

南投林管處表示，小花蔓澤蘭會攀上並纏繞全株植物、阻礙光合作用，讓原生植物逐漸枯死，難以生存；其開花結實量亦很驚人：每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，成熟時隨風飛散散播，是極具威脅性的世界級惡性雜草，故有「植物殺手」及「綠癌」之稱，呼籲民眾協助防治根除，共同維護生物多樣性及原生植物的生存環境。

▲▼小花蔓澤蘭與其蔓爬圍籬及危害龍眼樹情形。（圖／南投林區管理處提供）

源於中南美洲的香澤蘭方面，因產出種子數量龐大，曾有一株成熟植株產生8.7萬顆，或1平方公尺40萬顆的紀錄，且發芽率高、生長密集，其競爭壓力與異株克生效應會抑制其他植物的生長空間，也危害農地和商業農場；林管處呼籲民眾在10月中旬至11月中旬開花前，以人工砍除、灌木切割機或用來拉倒的機械砍除植株。

▲香澤蘭。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，下周起每周一上午9時到11時30分，於南投縣（台中工作站土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站）、彰化縣（竹山工作站田中分站）、雲林縣（竹山工作站林內分站）等地區駐點，皆有辦理收購作業；詳情可洽林管處陳小姐049-2365226#2216，設籍於南投縣者由縣府每公斤加碼2元，並以7.5萬公斤為上限，南投縣各站在111年創下11萬7421公斤、總收購價73萬7103元的成績。

林務局也提供拔除小花蔓澤蘭的技巧：在每年開花前的8至9月進行全面切蔓或拔蔓，最為省事；務必以人工連根拔起，攀附在樹體上的則拔除根系後懸掛，使其枯萎，最為有效；切除、拔除後的蔓莖和根部，應收集放入可分解的黑色大塑膠袋中腐爛，或集中到水泥地或空地上曬乾後再燒燬，最為妥當，且不可隨便棄置，以免植株萌芽再生。