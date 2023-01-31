和兒媳過馬路拜拜！她想求「全家平安」卻先被撞死　奪命酒駕男曝

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區30日晚間7時許發生一起酒駕撞死人車禍；69歲蘇姓婦人在汐平路1段過馬路，卻遭酒後駕駛BMW轎車的賴男（55歲）高速撞擊噴出，婦人當場無呼吸心跳，經救護車送醫後於晚間19時58分宣告不治。

▲酒駕開BMW撞死老婦的賴男訊後遭汐止警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查，死者蘇婦與媳婦、兒子、孫女都居住在當地，當時一家人準備拿供品要到馬路面土地公廟拜拜祈求新的一年全家平安順利；當時蘇婦兒子已經拿供品及部分要放置車上的行李穿越，正準備把行李放到車上，蘇婦則跟著媳婦過馬路時，被喝酒上路的賴男開車撞飛，重傷送醫不治。

▲賴男酒駕高速撞死婦人，BMW車頭也因撞擊力造成凹陷。（圖／記者游宗樺翻攝）



根據警方調查，肇事的賴男也是汐平路當地住戶，他與死者蘇女都是在地人且已居住多年，賴男肇事後相當懊悔，他向警方表示當天傍晚他駕車訪友，在友人住處飲用數杯高濃度的威士忌後，因為住的近而貪圖方便，才會喝酒後再度開車返家，未料行經該處因車速過快「看到婦人但來不及反應」才釀成該起意外。





由於賴男肇事酒測值高達0.57mg/l，警訊後依觸犯公共危險、過失致死等罪嫌，在31日下午經他移送士林地檢署偵辦，並依酒駕交通違規等相關吊照扣車製單告發。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

