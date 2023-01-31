快訊／疑房間放鞭炮！台東民宅起火　1男嚴重燒傷失去心跳　

▲台東一棟民宅上午11時許發生火警 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東縣台東市博愛路一處民宅今(31)日上午11時許發生火警！53歲余姓男子疑似在家中點燃鞭炮，因而引發火災，警消獲報到場將余男救出時，已無呼吸心跳，目前送醫搶救中，詳細事發原因還有待釐清，初步研判起火點位於房間，而非浴室。

台東縣消防局說明，消防員抵達現場後，立刻進入火場將受困的余男救出，但他上半身嚴重燙傷、無呼吸心跳，緊急送往醫院救治中，所幸火勢未延燒附近房屋，目前已撲滅。