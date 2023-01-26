春節年假到淡水　食農輕旅行一路玩到底

▲阿三哥農莊體驗食農教育。（圖／新北市政府農業局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

農曆春節10天假期即將接近尾聲，新北市農業局推薦民眾不妨把握最後4天時間，到淡水區阿三哥農莊走一走，可以搭乘淡海輕軌，漫遊滬尾櫻花大道，感受地方風土與旅人食材，來趟食農走春輕旅行。

阿三哥農莊現由青農張哲岳經營，張哲岳原本從事餐飲業，長年工作經驗讓他深刻體認食品安全重要性，認為應讓食物貼近自然本質，因此決定返鄉學習種植友善蔬菜，接手家中經營的「阿三哥農莊」。民眾可預約阿三哥農莊食農體驗DIY或農村導覽活動，品嚐農場自產茶籽油與現採蔬菜製作的無菜單年菜料理，實地訪查當地農村與木炭古窯，享受在地傳統美味同時，也充分認識當地的食農傳統與農村產業的歷史沿革。

張哲岳表示，阿三哥農莊配合農作物採收期，舉辦各種不同的食農教育與生態導覽活動，帶領遊客共學共享，親自下田採摘、走踏農村，體會青農延續食農傳統與體驗創新的創業精神，愛護我們身處的這片土地，並用吃做為敲門磚，以協力的方式完成傳統的風土料理製作，充分認識淡水農村生活史，了解當地人的飲食習慣與風土民情。

農業局長李玟表示，為深入推廣食農教育，在北海岸地區農業局持續與農場合作辦理食農教育體驗活動，包含淡水牛埔有機農場、三芝蕃婆林休閒農場、牧蜂牧蜂休閒農場及金山遠足生態農場等，皆有提供食農教育體驗活動，後續農業局將邀請更多農友辦理食農教育體驗，持續拓展本市食農教育場域。

春節期間，民眾可搭乘淡海輕軌到V03淡金鄧公站，往鄧公路方向步行約100公尺，沿途觀賞綿延4公里長的滬尾櫻花大道，到阿三哥農莊喝用餐、喝下午茶、DIY製作茶籽油皂，傍晚回到金色水岸步道欣賞夕陽美景，淡水老街尋幽訪勝、享受美食。