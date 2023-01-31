25歲女老師沉迷「墓地野戰」！男學生淪洩慾工具　每周激戰3次

▲海克斯每周至少會帶男學生到公墓發生性行為3次。（圖／Antelope County Sheriff`s Office）



記者王佩翊／編譯

美國一名25歲的年輕女老師涉嫌長期染指一名17歲的男學生，每周帶對方到公墓發生性行為至少3次。儘管兩人所在的內布拉斯加州的最低法定性行為年齡為16歲，但是嚴格禁止師生間的性關係，並認定為重罪，因此一旦罪名成立，女老師恐將面臨長達20年的有期徒刑。

根據《每日星報》報導，內布拉斯加州25歲女老師海克斯遭人舉報，經常在晚上偷偷開車到17歲男學生家中，與他私會並發生性行為，因此在20日遭到警方逮捕。根據法庭文件指出，兩人幾乎每次都會開車到一處公墓「打野戰」，頻率高達每周3次。

警方12日曾在墓地旁進行臨檢，當時就發現男學生開車載著海克斯離開公墓。不過兩人面對盤查時則聲稱，是為了「參觀墓地」才會到此地。而根據警方資料，海克斯名下的黑色SUV也曾在公墓附近被臨檢。

警方接獲兩人有不當關係的舉報後，便找到該名學生的姊姊。而男方姊姊則直言，海克斯經常在晚上偷偷溜進弟弟的房子，且每周至少在外幽會3次。同時她也提供了一系列的簡訊內容來佐證自己的說法。被害人家屬表示，男學生先前曾經問過他們，「如果我跟25歲的人約會，你們覺得怎麼樣？」指的疑似就是海克斯。

警方目前已經將海克斯逮捕，並取得搜索令，接下來將會扣押海克斯的電子設備與手機，並進行更深入的調查。雖然內布拉斯加州的最低合法性行為年齡為16歲，但是由於海克斯是男學生的老師，具有教師權威，因此師生間的性行為仍違法，且被認定為一級重罪。

一旦染指學生的罪名成立，海克斯將面臨長達20年的有期徒刑。根據警方表示，海克斯在被逮捕後，已經繳納2000美元的保釋金（約新台幣6萬元），目前她的照片也已經被學校官網刪除。