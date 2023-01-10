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瘋電影／共感頻率　心愛的女友嫁摯友會不會瘋掉

文／賴賴

▲▼ 共感頻率。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

描述校園青春愛情故事，腳色挑選得很恰當，雖然演員不多卻都到位，飾演小孩的大學生，一臉清新的果汁相，而飾演媽媽的大學生就頗有韻味，整體感是好看的，帶入時間旅人的概念，有著意外的好感，不流俗的劇情設計。

簡單流暢且好看，像是時下大學生都經歷過的戀愛過程，青澀、莽撞、患得患失、失戀猶如死亡般痛苦，這麼簡單的劇情，怎麼能操作得如此適當，感覺成本不高的電影，真應該來好好做功課的好作品。

片　　名：共感頻率
英文片名：Ditto
類　　型：愛情、奇幻
上映日期：2022-12-23
片　　長：01時55分
導　　演： 徐銀英
演　　員： 呂珍九(Yeo Jin Goo　) 、 趙怡賢(Cho Yi Hyun) 、 金惠奫(Kim Hye-yoon) 、 羅人友(Na In Woo) 、 裴仁爀(Bae In Hyuk)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

1999年，龍（呂珍九 飾）為了追求一見鍾情的對象寒率（金惠奫 飾），向朋友借了無線電對講機。身處2022年的花紋（趙怡賢 飾）為了一項採訪作業，啟動了老舊的無線電對講機。「呼叫…呼叫…有聽到我的聲音嗎？」月全食發生的夜晚，跨越了時空，奇蹟般地產生連結的龍和花紋，互相分享著他們的愛情和友情，彼此也漸漸累積特別的情感……

▲▼ 共感頻率。（圖／yahoo）

▲猶如智者般的摯友，永遠挺自己的好友。

▲▼ 共感頻率。（圖／yahoo）

▲明明很相愛，卻因一個無法確定的訊息情感破滅。

▲▼ 共感頻率。（圖／yahoo）

▲不必考慮，按照自己的心意去告白，真心會有相應。

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