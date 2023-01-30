法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

▲素食便當菜色豐富。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

記者施怡妏／綜合報導

來台灣發展多年的法國YouTuber酷（Ku），日前上傳新影片，搭高鐵從起點站南港出發，到終點站左營，130分鐘的車程，要吃完台灣高鐵的零食飲料以及3款便當，過程中他還離開車廂，到車站買伴手禮，可惜回來時列車已經開走了，所幸遺失的物品有找回，讓他大讚「台灣真的很安全」。

酷在頻道「Ku's dream酷的夢」發表新影片，在法國，大家對高鐵美食的評價都不太好，又貴又不好吃，但是台灣的高鐵不只有小零食，還有3種便當和多種飲料可以享用，所以決定挑戰吃爆高鐵的零食跟便當，在南港上車先是坐商務艙，「非常舒服」，吃了商務艙免費提供的肉鬆餅以及咖啡，點頭讚「不錯吃」。

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接著他開箱3款高鐵便當，雞肉便當、素食便當以及豬肉便當，其中，最好吃的是素食便當，他給出4.5顆星的高評價，不僅香氣撲鼻，菜色也豐盛，比另外兩款肉類便當還要好吃。

▲草莓果乾好吃到讓酷超驚豔 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

由於台中高鐵站是唯一一個，高鐵站裡面有賣伴手禮的車站，因此酷要挑戰2分鐘內下車買伴手禮再趕回車上，可惜晚了一步回來，眼睜睜看著列車開車，只好搭乘下班車繼續任務，「我的麥克風還有剛買的可樂，都還在車上」，於是回到服務台掛失。

上車後他買了草莓果乾、牛奶麵包以及台式馬卡龍，牛奶麵包，吃下第一口牛奶麵包，他驚呼「很好吃欸」，草莓果乾也同樣讓他很驚艷，「這個給滿分，5顆星」。到達左營站，酷成功找回遺落的物品，並送上在台中買的伴手禮給櫃檯小姐，感謝對方，「在法國漏東西，基本上是不見了，台灣真的很安全」。

▲遺落的商品成功找回。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

影片曝光，掀起網友討論，「我也曾經在高鐵左營車站裡面的小七，把整個裝筆電的袋子給漏在那裡，隔天他們還是送回到台北，實在是太感激了！台灣真的很安全，大家要繼續保持下去」、「竟然想下車買伴手禮再搭同一台車，真的太瘋狂了，這個想法真的只有酷可以想到」。