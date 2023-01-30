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舞廳小姐遭分屍奇案！北台灣各地驚見屍塊　靈異事件助破案

清潔隊員在河濱公園發現裝有雙臂的塑膠袋，趕緊報警。（東森新聞提供）

▲清潔隊員在河濱公園發現裝有雙臂的塑膠袋，趕緊報警。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

20多年前，方姓假釋犯謊稱珠寶商，將1名舞小姐騙出場後殺害分屍，還把她的勞力士手錶拿去典當，警方查出死者身分後，掌握她上車的車號，循線逮捕方男，但他矢口否認犯案，直到警方在車上搜出當票，確認典當者是他，方才俯首認罪。值得一提的是，警方尋找屍體的過程靈異頻傳，不僅殯葬業者被託夢，連被當成垃圾的頭顱，也因焚化爐故障成功尋獲，讓人嘖嘖稱奇。

1994年1名清潔隊員在台北市某河濱公園發現1個裝有1雙手臂的垃圾袋，警方獲報後調查，確認是被肢解的手臂，研判死者是身高約150多公分的女性，其右小指有明顯彎曲特徵，沒想到隔天在桃園蘆竹，也有人在工地發現裝有女子軀幹的屍袋，兩地警方研判死者與為同一人。

前科累累的凶手方金義（中）將張姓舞小姐殺害分屍，被警方逮捕。（東森新聞提供）

▲前科累累的凶手方金義（中）將張姓舞小姐殺害分屍，被警方逮捕。

1名女子看到新聞後跟警方聯繫，表示張姓乾女兒是台北「新加坡舞廳」的舞小姐，失聯多日，而張女的右小指舊傷正好與手臂殘肢的特徵相符，警方隨即到張女住處採集指紋及DNA比對，確認死者就是張女。

警方調查，張女失蹤當天是鄭姓男友人送她上班，鄭到案後也證實，但當天鄭要接她下班時，張卻說要去某飯店跟珠寶商談生意，鄭再送她到飯店後，見她上了1部黑色轎車，從此失聯。

當年在新加坡舞廳（圖）上班的張姓舞小姐，被設局騙出後人間蒸發。

▲當年在新加坡舞廳（圖）上班的張姓舞小姐，被設局騙出後人間蒸發。

警方過濾飯店監視器畫面，查出張女上車的轎車車號，確認該車是租賃車，租車人名叫方金義，循線將方逮捕，但方始終不認，後來警方在車內找到1張當票，意外成了破案關鍵。

當票記錄的典當物品，是1只勞力士女用鑲鑽金錶，事後警方查出該錶是張女所有，典當人就是方金義，他才俯首認罪。

裝著死者臀部的屍袋一路漂到北海岸，最後被人尋獲。（東森新聞提供）

▲裝著死者臀部的屍袋一路漂到北海岸，最後被人尋獲。

方金義向警方坦承，他假釋出獄後為了擺闊而租車，還謊稱是珠寶商設局將張女約出。他把張女載回住處後，向她借錢遭拒，兩人爆發激烈肢體衝突，方金義盛怒下勒斃張女，並將她肢解分屍裝袋，出門沿路棄屍。

方認罪後，警方帶著他起屍，期間發生多次難解釋的巧合，最後才順利拼湊出全屍，為此案增添不少靈異色彩。

張姓舞小姐失蹤後，警方訪查舞廳，希望問到蛛絲馬跡。（東森新聞提供）

▲張姓舞小姐失蹤後，警方訪查舞廳，希望問到蛛絲馬跡。

警方調查，方金義前科累累，曾因連續搶劫20名舞女、性侵3名舞女等多項重罪入獄服刑，假釋出獄後，竟又犯下殺人重罪。方因此案被判死刑，在等待槍決時病死獄中。


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