梁文傑入閣原因曝　蔡英文看中論述能力、培養下階段兩岸人才

▲前台北市議員梁文傑確定入閣。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

攸關兩岸、國防、外交領域的人事佈局，敲定現任國防部長邱國正、外交部長吳釗燮與陸委會主委邱太三留任。其中兩岸事務部分，前北市議員梁文傑接陸委會副主委，成為本次亮點，黨政人士表示，因他論述能力優異，且熟悉兩岸政策，這次的異動，希望維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，並且培養中壯世代進入政務系統。

有關總統職權的外交、國防與兩岸的人事布局，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三都確定留任；另外，陸委會副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏兩人職位對調，而前北市議員梁文傑將接任另一陸委會副主委。

在兩岸事務部分，黨政人士坦言，確實有經過幾番的討論，而邱太三最終留任陸委會主委，至於海基會副董事長兼秘書長詹志宏，則轉任陸委會副主委；其中一位副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。

黨政人士說，蔡英文與陳建仁是希望藉由「調整隊形」，一方面維持穩健的兩岸政策的「蔡英文路線」，一方面也逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

黨政人士指出，詹志宏本來就在兩岸領域有長期的投入與專業，且在蔡英文擔任陸委會主委時期，詹志宏就是陸委會的企劃處長，不僅多次參與兩岸談判，也是當年協助蔡英文推動小三通等兩岸互動的得力幕僚；另外，在蔡英文2016年就任總統之後，詹志宏更是首任總統辦公室主任，可說是最了解蔡英文路線的兩岸事務重要幕僚。

另外，對於本次人事異動的亮點，由梁文傑出任陸委會副主委，黨政人士說，因他在民進黨內論述能力優異，且熟悉兩岸政策，這次的異動，希望一方面維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，並培養中壯世代進入政務系統，熟悉兩岸領域，培養下一階段的兩岸事務人才。