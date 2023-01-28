煮豆漿吵得鄰居睡不著還得病！早餐店遭判賠20萬　這時段不得作業





▲台中李姓男子指控，住家隔壁的早餐店噪音惱人，讓他因此罹患憂鬱症，獲賠20萬元。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

台中一間早餐店被指控，每天凌晨3、4點就開大火煮豆漿等，所產生的噪音讓隔壁的李姓鄰居不堪其擾，甚至罹患憂鬱症。李男事後一狀告上法院，而環保局上門測量，也認定早餐店噪音超標，法官因此判決業者須賠償李男20萬元。

李男提告主張，業者從2006年起開始經營早餐店，並於每日凌晨3、4點開市用快速爐大火煮豆漿、米漿等，所產生的噪音讓他長期失眠，甚至引發憂鬱症，他為此也就醫多次，也跟業者協調但未果，事後他氣得一狀告上法院，並要求業者每日晚間10時至隔日上午8時止，不得從事餐飲烹調或其他使用動力機械操作的商業行為，致妨害他人生活環境安寧。

庭審時，業者駁斥李男控訴，並稱自己平時烹煮時都緊閉氣窗，而早餐店後方緊鄰李男住家左側牆壁，也並非正門相對，除非李男晚上睡覺都不緊閉門窗，否則應該不會受到干擾。業者強調，自己經營早餐店並賴以為生，從未因音量問題被人檢舉或報警，若禁止他每晚10點至隔日上午8點從事餐飲烹煮，浙江扼殺他的生存權與工作權，因此請求法官駁回李男之訴。

不過，法官審理時發現，早餐店就位於台中市第二類噪音管制區，夜間（晚間10點至隔日上午7點）的噪音管制標準為47分貝，但環保局當時前往稽查時，業者作業的音量已達67.8分貝，停止作業時的背景音僅43.9分貝，環保局因此要求業者改善。而業者加裝氣密窗後，環保局再前往複查，作業時音量也有50.5分貝，停止作業時的背景音為43.6分貝，顯見噪音就是業者崩主時所產生。

法官認為，即便業者已加裝氣密窗改善，但其烹煮時的音量仍是超標，並非一般人所能容忍，這也已侵害他人「居住安寧的人格法益」，法官因此判決業者應賠償李男50萬元，且每日晚間10時至翌日上午6時，不得在該早餐店從事餐飲或其他使用動力機械操作的商業行為，致妨害他人生活環境安寧。

對此，賴男不服提出上訴，而二審法官審理後認為，業者在該處經營已10多年，李男也在近日才提告，勘認尚在其所能容忍之內，且其就醫時起初主訴自己面臨工作、學業、婚姻與家庭等方面壓力，後面才說是受到業者干擾而影響睡眠，難以認定他單純是因為業者所為而造成他罹病，因此將50萬元的賠償金降為20萬元。全案確定。