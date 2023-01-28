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再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

▲▼2022九合一大選,高雄市長候選人柯志恩。（圖／柯志恩臉書）

▲柯志恩。（圖／柯志恩臉書）

實習記者李密／台北報導

國民黨智庫執行長柯志恩在九合一大選中落敗，她昨（27）日在節目中爆料，去年底她以53萬票落選後，陳其邁後援會金主馬上告訴她，未來可以借辦公室給她用。雖然未來留在高雄可能會遇上有「小金剛」之稱的民進黨立委許智傑，但她相信整個局勢會重新開始，相較這次也會有一個更公平的對待。

柯志恩27日在節目《大新聞大爆卦》中表示，不分區立委不是掌握在他們手上，但如果國民黨認為立委具有讓弊案揭得更徹底的武器，那國民黨領導者就要考量在南部地方的佈陣，而不是全部放在雙北，這對南部來講非常不公平。

主持人馬千惠問她，未來對手可能會遇上有「小金剛」之稱的民進黨立委許智傑，一定會是一場苦戰。對此，柯志恩爆料，在她選完獲得近53萬票之後，陳其邁後援會的金主馬上告訴她，未來他們的辦公室可以給她用。以前隱身不出來的里長，也跑來說他們是因為需要一些資源，所以如何如何。

柯志恩認為，民進黨8個立委誰都不服，會殺到血流成河。如果是這樣的情況，任何一個小金剛站在他們旁邊，以一個國際化、一個非常大遠景的方法，誰比較容易當選呢？雖然3、4年後國民黨在高雄市長選舉會面臨苦戰，但她相信整個局勢會重新開始，也會有一個更公平的對待。

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