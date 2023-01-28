草悟道⾸席「忠泰⽼佛爺」精品地標⼤揭秘　純⽩崗⽯視覺驚艷

▲忠泰老佛爺獨獻台中的絕版設計，消息⼀出便吸引許多品味⼈⼠前來⼀睹為快。（示意圖／忠泰建設提供）

記者白珈陽／台中報導

展望 2023 年，整體房市雖受通膨、利率等政經局勢影響，但世界級精品地標卻不畏困境，逆風擊出亮眼成績。位居台灣⼤道⾸排「忠泰⽼佛爺」近⽇已完成主結構體，進入⽯材吊掛階段，潔⽩崗⽯、天然紋理，營造出⼤器質感，宛若身穿⼀襲線條簡約、⽩⾊⼤衣的優雅仕女，時尚⽼佛爺獨獻台中的絕版設計，消息⼀出便吸引許多品味⼈⼠前來⼀睹為快。

台中草悟道商圈歷經 10 多年醞釀，如今躍升台中商業及觀光發展強度最⾼區域，區內豪宅坐擁「⼤基地」、「⾼綠覆」優勢，型塑出絕無僅有的奢尚氛圍。隨頂級洲際酒店及度假村、MOT 明⽇聚落、草悟道 PARK2 等⼤型商業空間蓬勃，特殊⽴地條件，堪稱台中最宜居，⾃在⽣活品味更勝七期。

在卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）眼中，台灣⼤道筆直綿長，貫穿核⼼商業區、新興開發區，最精華的地段就屬科博館前，神似巴黎的⾹榭麗舍⼤道，頂級酒店、百貨公司、連鎖餐飲品牌、豐富綠帶匯聚，在此矗⽴⼀幢潔⽩崗⽯量體，好似⾹榭⼤道上的凱旋⾨，是整座城市的耀眼地標。

「忠泰⽼佛爺」作為草悟道唯⼀全⽯材建築，外牆披掛進⼜的法蘭西斯⽩⽯材，讓⼈遠望⽩⾊雙塔、新古典法式建築輪廓，⾛近⼀看各種作⼯細節令⼈驚嘆。譬如在深窗框外緣，以多階梯式的轉折造型設計，讓原本厚重的⽯材頓時顯得輕盈。新古典建築的⽯列柱基座，更以曲線型、挑空的玻璃⽴柱窗呼應，顯現出⽼佛爺獨特與創新的時尚風格。

為達卡爾拉格斐的⾼標，全棟⽯材皆採預鑄 PC 版⼯法，在廠內預鑄，再到現場吊掛鎖件，⾼成本的施⼯精密度，⽅能成就不凡的⽴⾯造型。⽽在名媛的淡雅⼤衣外觀之下，還藏有極其華美的晚禮服內在，未來將隨著⼯程進度，透露更多⽼佛爺最後⼒作的傳奇風采。