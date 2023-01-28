　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

草悟道⾸席「忠泰⽼佛爺」精品地標⼤揭秘　純⽩崗⽯視覺驚艷

▲▼ 。（圖／忠泰建設提供）

▲忠泰老佛爺獨獻台中的絕版設計，消息⼀出便吸引許多品味⼈⼠前來⼀睹為快。（示意圖／忠泰建設提供）

記者白珈陽／台中報導

展望 2023 年，整體房市雖受通膨、利率等政經局勢影響，但世界級精品地標卻不畏困境，逆風擊出亮眼成績。位居台灣⼤道⾸排「忠泰⽼佛爺」近⽇已完成主結構體，進入⽯材吊掛階段，潔⽩崗⽯、天然紋理，營造出⼤器質感，宛若身穿⼀襲線條簡約、⽩⾊⼤衣的優雅仕女，時尚⽼佛爺獨獻台中的絕版設計，消息⼀出便吸引許多品味⼈⼠前來⼀睹為快。

台中草悟道商圈歷經 10 多年醞釀，如今躍升台中商業及觀光發展強度最⾼區域，區內豪宅坐擁「⼤基地」、「⾼綠覆」優勢，型塑出絕無僅有的奢尚氛圍。隨頂級洲際酒店及度假村、MOT 明⽇聚落、草悟道 PARK2 等⼤型商業空間蓬勃，特殊⽴地條件，堪稱台中最宜居，⾃在⽣活品味更勝七期。

在卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）眼中，台灣⼤道筆直綿長，貫穿核⼼商業區、新興開發區，最精華的地段就屬科博館前，神似巴黎的⾹榭麗舍⼤道，頂級酒店、百貨公司、連鎖餐飲品牌、豐富綠帶匯聚，在此矗⽴⼀幢潔⽩崗⽯量體，好似⾹榭⼤道上的凱旋⾨，是整座城市的耀眼地標。

「忠泰⽼佛爺」作為草悟道唯⼀全⽯材建築，外牆披掛進⼜的法蘭西斯⽩⽯材，讓⼈遠望⽩⾊雙塔、新古典法式建築輪廓，⾛近⼀看各種作⼯細節令⼈驚嘆。譬如在深窗框外緣，以多階梯式的轉折造型設計，讓原本厚重的⽯材頓時顯得輕盈。新古典建築的⽯列柱基座，更以曲線型、挑空的玻璃⽴柱窗呼應，顯現出⽼佛爺獨特與創新的時尚風格。

為達卡爾拉格斐的⾼標，全棟⽯材皆採預鑄 PC 版⼯法，在廠內預鑄，再到現場吊掛鎖件，⾼成本的施⼯精密度，⽅能成就不凡的⽴⾯造型。⽽在名媛的淡雅⼤衣外觀之下，還藏有極其華美的晚禮服內在，未來將隨著⼯程進度，透露更多⽼佛爺最後⼒作的傳奇風采。

ET快訊
訂8880元年菜少給錢！工讀生慘賠4000元想討被拒　奧客留
年後拚轉職！台灣港務公司招新血　最高起薪50K起
霍建華幫忙顧小孩！　網紅曝他「私下真面目」超驚訝
快訊／大樂透2.8億獎號出爐！143組百萬大紅包快來對獎
宮廟門口「眾神之戰」！黑衣男遭臉譜猴圍毆　14秒火爆影片曝
快訊／PLG開春首戰爆衝突！攻城獅郭少傑慘了
買刮刮樂被插隊「結果中了3000萬」　他嗨翻：不敢相信
徐巧芯揭側翼翻車！台灣燈會副燈遭諷　迴力鏢卻打到交通部

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節年假攜毒夜遊府城　2毒蟲遇警攔查這下子栽了！

草悟道⾸席「忠泰⽼佛爺」精品地標⼤揭秘　純⽩崗⽯視覺驚艷

與家人不睦買汽油縱火　麻警緝獲縱火犯

賴清德新春參拜　新營區太子宮、真武殿祈福

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

打造全齡共享旅遊城市　推旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

春節年假攜毒夜遊府城　2毒蟲遇警攔查這下子栽了！

草悟道⾸席「忠泰⽼佛爺」精品地標⼤揭秘　純⽩崗⽯視覺驚艷

與家人不睦買汽油縱火　麻警緝獲縱火犯

賴清德新春參拜　新營區太子宮、真武殿祈福

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

打造全齡共享旅遊城市　推旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

華梵大學無人機微課程掀熱潮　成高中校園「跨領域熱門科目」

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」　助眠排毒還能變瘦

境外刷卡風險高　加發卡銀行LINE求自保

耳朵懷孕！NU’EST白虎開深V刺青曝光　深情唱《永不失聯的愛》

訂8880元年菜少給錢！工讀生慘賠4000元想討被拒　奧客留1星負評

8歲童海邊玩水「被雷擊中」　救生員曝慘狀：他胸部燒傷沒了心跳

快訊／大樂透2.8億獎號出爐！143組百萬大紅包快來對獎

人妻生產後強逼老公開戰！「身體卻沒感覺」哭了：賠上性生活

「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

「最美麗董事長」的背棄之路　「投名狀」充滿瑕疵！

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

地方熱門新聞

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

思源埡口日間雪景曝！寂寞派出所再現蹤

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放

麻警緝獲縱火犯

賴清德新營區太子宮、真武殿祈福

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

台南輔具補助擴增項目與金額

耐斯王子飯店無障礙停車場創新設計獲肯定

蔡易餘、王美惠攜手改善太保農田灌溉水源不足

黃偉哲積極推動重大建設計畫

2023新北燈會點燈　8主題燈區、5展演

日月潭櫻花季2月初登場

嘉義大埔平樂橋斥資七千萬開通

更多熱門

相關新聞

年輕人最愛商圈！　北市店租王奪冠黑馬移轉中山區

年輕人最愛商圈！　北市店租王奪冠黑馬移轉中山區

2022年台北市店租王竟不在東區，過去由老佛爺聯名品牌承租、後改由飲料店進駐的店面，每月租金39.9萬元，每坪1萬1200元僅排行第二。而冠軍是中山商圈的小店面，每月1萬5623元。信義房屋專家指出，中山商圈是近年少數不受疫情影響還成長的商圈。

大直新商場開幕時間曝光　7大餐飲品牌、3運動場館吸客

大直新商場開幕時間曝光　7大餐飲品牌、3運動場館吸客

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

每坪只多100元！　林佳龍台中豪宅奪西區單價王

每坪只多100元！　林佳龍台中豪宅奪西區單價王

60億投資案神助攻 ！ 台中西區再現大戶砸2.82億掃豪宅

60億投資案神助攻 ！ 台中西區再現大戶砸2.82億掃豪宅

關鍵字：

老佛爺忠泰

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

G奶女星驚爆偷吃製作人！

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面