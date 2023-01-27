南下探親揪表哥買檳榔享用　他做這件事害表兄弟同落難

▲李姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

李姓男子（44歲）過年期間回南部老家探親，與田姓表哥（45歲）許久不見相談甚歡，李男開車載著表哥外出買最愛的檳榔準備一起享用，沒想到被警方攔下盤查，李男的酒測值高達0.96毫克，明顯超標，警方還查出李男在前年10月間也曾酒駕被逮，已是累犯，還害得搭車的表哥也要罰款至少6000元。

岡山分局梓官分駐所員警24日晚間8時許執行取締酒駕勤務時，行經梓官區公館路與民權街口，見一輛自轎車在停等紅燈時車身超越停止線，便上前攔查。

▲李姓男子開的車違規被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警要求開車的李男下車受檢，並詢問他是否飲酒？沒想到李男竟坦承有飲用一手啤酒，經對其施測，酒測值竟高達每公升0.96毫克，當場將李男依公共危險罪嫌逮捕偵辦。

警方調查，李男從彰化南下高雄探親，喝酒後因田姓表哥喜歡吃檳榔，於是相約一起開車外出購買，卻因違規遭員警攔下，警方也查出李男曾於110年10月間酒駕涉犯公共危險罪，這次2度酒駕符合酒駕新制累犯要件，將加重處罰，同車的田姓表哥則因連坐罰，須處6000元以上1萬5000元以下罰緩。

高雄市警察局於農曆春節期間啟動防制酒駕專案，自20日小年夜至28日，全天候取締酒後駕車及危險駕駛，岡山分局呼籲「酒駕零容忍」，於過年期間勿心存僥倖酒駕而樂極生悲，避免肇事害人害己。