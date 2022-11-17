「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

▲莊男聽信「表哥」話術前往銀行滙款，警方獲報前往阻詐。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

36歲莊姓男子在LINE認識叫「表哥」男子，誆稱只要開通虛擬帳號並投資100萬馬上可以獲利10%，因該帳號已被通報為警示帳號，警方據報向其解說此為詐騙集團常用之假投資真詐騙伎倆，並告知「不懂就不要亂玩」，再出示近日全球第2大加密貨幣交易所FTX，面臨倒閉危機正式申請「破產重組程序」的新聞供其查看，莊男始恍然大悟，取消辦理網路銀行帳戶。

莊男16日下午至桃園市八德區介壽路一段某銀行臨櫃要開虛擬帳號並存款100萬元，行員發現民眾疑似遭詐騙便立即報警處理，八德分局四維所警員翁榮廷、謝永靖獲報便立即趕往處理。

▲▼員警告知莊男「不懂就不要亂玩」並出示投資虛擬貨幣已讓國人損失上百億元的新聞。（圖／八德警分局提供）

詢問下得知莊男稱在臉書認識一位暱稱表哥男子，雙方加LINE相談投資虛擬貨幣後，對方說可代操虛擬貨幣，只要開通虛擬帳戶並投資100萬元，即有10%利潤，要求莊男臨櫃辦理虛擬貨幣網路銀行帳戶。

員警則告知莊男這是假投資真詐騙，並出示近日全球第2大加密貨幣交易所FTX，面臨面臨倒閉危機正式申請「破產重組程序」的新聞供其查看，台灣人已賠了上百億了，並告知「不懂就不要亂玩」，被害人始恍然大悟，取消辦理網路銀行帳戶，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。