陳明通建立對中安全體系　蔡明彥接棒國安局長「強化歐陸國際情報」

▲外交部政務次長蔡明彥將接任國安局長。（資料照／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

總統府昨宣布國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，而新任國安局長則由外交部政務次長蔡明彥接任。對此，國安人士表示，蔡明彥過去在擔任駐歐盟代表時，除了歐盟外交，還有一塊是處理安全合作議題，前一階段陳明通把對中安全體系跟能量建立起來後，蔡明彥則接續強化國際情報工作。

蔡明彥是東吳政治系學士、淡江大學法學碩士、英國倫敦國王學院戰爭研究所博士，曾任中興大學國際政治研究所所長；從政生涯，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員，後來接任國安會副秘書長、駐歐盟兼比利時代表。

蔡明彥行事風格極為低調，在駐歐期間，適逢新冠疫情肆虐全球之際，他負責推動「讓台灣被歐洲看見」的重任；而過去一年來，全球疫情紓緩，歐洲議會也通過多項友台決議，歐洲議會議員、歐盟官員訪問台灣。

對於蔡明彥接任國安局長，主要是要強化台灣與歐陸交流。國安人士表示，蔡明彥在歐洲的時候，除了歐盟外交，其實還有很大一塊就是處理相關的安全合作；他說，越來越多國家希望從台灣這裡，有更多因應中國的經驗跟資訊，好比這幾年中國偷派在各國內部的海外警察局，孔子學院滲透問題，乃至於在政壇的佈建、錯假訊息操作，大家很希望知道我們都怎麼因應。

國安人士指出，前一階段陳明通把整個對中的安全體系跟能量建立起來，還有深化包括美國在內的各項合作之後，蔡明彥接下來的工作，就是把前面這些更進一步的處理好。

該人士表示，在俄烏戰爭之後的歐陸權力版圖已有轉變，全球、特別是歐陸等民主國家，對於跟台灣或印太地區安全上的重視，已經相當程度的提高，因此台灣與歐洲等民主國家的交流，都是下一個階段國安局的重要任務。