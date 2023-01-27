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好友介紹裝潢師竟藏惡毒心　「還沒開工先付錢」她險挨詐30萬

▲2警與機警的銀行行員成功阻止婦人受騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2警與機警的銀行行員成功阻止婦人受騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、翁子皓／台北報導

一名吳姓婦人日前為了裝潢家裡，在好友介紹下認識一名裝潢師傅，然而她卻被裝潢師傅要求先匯款30萬元當裝潢費，吳女聽信其言，到中國信託民權分行匯款。銀行行員關懷時察覺有異，且發現吳女要匯款的帳戶已遭警示，懷疑是詐騙，於是找來警方一同勸說，最後成功攔阻吳女匯款。

北市警局大同分局寧夏路派出所日前接獲銀行行員來電，稱有民眾疑似遭到詐騙，須請警方到場協助，凃姓、蔡姓2巡邏警員獲報案後，迅速趕赴銀行了解狀況。

67歲吳女自稱，她好友介紹一名裝潢師傅給她，但她沒有該裝潢師傅聯繫方式，都是透過好友代為聯繫，後來該師傅要求她先匯款30萬元當作裝潢費用，於是前來銀行準備匯款。

2警與銀行行員耐心向吳女勸說，舉出與本案相類似案情的詐騙手法新聞，並指出說詞矛盾之處給吳女參考，加上吳女並未與裝潢師傅見過面，總算讓吳女相信自己可能受騙。

大同分局呼籲，詐騙手法就藏在日常生活中，趁人疏於防護而掉入詐騙圈套，切勿隨意相信，「未曾謀面」、「委託事項尚未完成即要求付款」等皆是受騙高強度特徵，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。

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詐騙匯款裝潢師傅

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