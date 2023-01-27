追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

▲烘爐地櫻花。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

隨著時間即將邁入2月，新北市將迎來櫻花盛開的季節，中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已於1月底開始陸續綻放，預期花季可持續至2月。新北市景觀處推薦民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，目前已陸續綻放，花期預估可持續至2月中旬。每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，更多了幾分雅致與莊嚴，夜景亦別有一番風采，為新北市賞櫻秘境之一。

福德正神宮香火鼎盛，一向以祈福、求財的聖地聞名，春節期間參拜的香客更是絡繹不絕，想要一親芳澤的民眾，可搭乘捷運至南勢角站，轉乘249、895公車於烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里；或轉乘捷運接駁公車於山頂烘爐地停車場下車，沿登山步道步行約100公尺即可抵達。

新北市政景觀處提醒賞櫻的民眾，歡迎搭乘大眾運輸前往賞櫻，並一起愛護環境。另外，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」粉絲團按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。

