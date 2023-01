白肌模特兒遭槍殺宣布破案！　幕後主使是菲律賓陸軍高官

Jesus Durante, head of the Presidential Security Group under Rodrigo Duterte, is one of the persons of interest in the murder of businesswoman-model Yvonette Chua Plaza. https://t.co/Usux7m33VE

中央社

曾任菲律賓前總統杜特蒂維安小組指揮官的杜然德(Jesus Durante III)因涉嫌情殺一名模特兒,遭菲國陸軍拘留並解除第1001步兵旅旅長職務,另有至少8名菲國陸軍成員涉案。

新聞網站Rappler和有線電視新聞網菲律賓台(CNN Philippines)等媒體報導,菲國陸軍司令布勞納(Romeo Brawner Jr.)說:「我們不容忍這些惡行。無論級別為何,我們一律平等對待。」

身兼模特兒的納卯市(Davao)企業家普萊沙(Yvonette Chua Plaza)去年12月遇害。納卯市警方昨天宣布破案,指杜然德是幕後主使,同謀包括一名陸軍上校、7名士兵和一名平民。

▲▼模特兒遭槍殺,幕後主使是杜特蒂維安指揮官。(圖/翻攝自twitter)

警方表示,普萊沙是遭軍方槍枝殺害。

納卯區警長席洛(Benjamin Silo Jr.)在記者會上說:「這是激情犯罪(crime of passion)。」

席洛說,調查顯示普萊沙和杜然德有染,她聲稱將爆料以向杜然德勒索,另有證人提到爭風吃醋導致這起案件。「我們正調查可能造成這起愚蠢謀殺的其他原因。」

▲模特兒遭當街恐怖槍殺。(圖/翻攝自twitter、Facebook/yvonne.plaza.03)



杜特蒂(Rodrigo Duterte)家族勢力位於納卯市。杜然德原任杜特蒂維安小組指揮官,後派駐納卯德奧羅省(Davao de Oro)擔任第1001步兵旅旅長。

杜然德1月初曾否認涉案,並表示普萊沙是他的朋友;雖然普萊沙去年4月曾在臉書貼文指控杜然德對她施以肢體暴力,杜然德說:「她後來移除貼文,發表聲明說我沒有以任何方式傷害她」。

