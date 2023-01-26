到底為了什麼在努力？超準心理測驗測出失去什麼會讓你焦慮

▲人只要遇到困境時，就會有繼續努力的動力。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導 圖／pixabay

覺得生活和工作很無趣，不知道自己為了什麼在努力？其實人只要遇到困境時，就會有繼續努力的動力，你覺得自己最大的動力是什麼呢？快來測試一下探究你深層的內心世界。

Ｑ：當你失去了什麼，會讓你感到很焦慮呢？

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1. 金錢

2. 工作

3. 家人

4. 朋友

選擇金錢

選擇金錢的你最錢的渴望很深，可能是現實生活讓你有強烈想要更多金錢的慾望，為了獲得更多的金錢就是你奮鬥的最大的動力。你渴望提高自己的生活品質，也非常想要立刻改善家人的生活，所以你會拼盡全力去爭取更多賺錢的機會。

選擇工作

選擇工作的你非常在意人生價值，對你來說可以實現人生價值的地方就是你充滿動力的原因，為了展現自己的能力，你會非常認真的去執行，期待可以獲得更多人的認可，聽到別人的讚美誇獎，就會讓你繼續努力下去。

選擇家人

你最大的動力就是家人的存在，在你心中家人就是最重要的，為了讓家人有更好的生活，不管是要更努力工作讓家人有更好的生活，或是要立刻放棄工作讓家人擁有滿滿的陪伴，你都可以做到，因為你知道家人為一直支持你，即使遇到人生困難也可以充滿動力度過。

選擇朋友

你最大的動力就是朋友的信任，在你心中朋友最重要，當你遇到挫折時，第一時間想到的就是找朋友，朋友給你的建議都可以給予你無窮力量，你也希望自己可以成為給予朋友力量的那個人。