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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／康建5人遭行刑式槍決　 「牛樟芝之父」賴敏男獨活

記者黃資真／綜合報導

位於南投草屯的康建生物科技公司，2022年7月14日發生一起駭人槍殺案，前員工李鴻淵在30分鐘內對5人行刑式槍決，僅有「牛樟芝之父」董事長賴敏男幸運存活，遭逮時甚至毫無悔意表示「我是報仇殺人！」遭檢方以殺人罪起訴求處死刑，目前全案審理中。

▲▼南投槍手行凶後當時睡在養生會館302包廂，對於槍枝來源堅不吐實。（圖／ETtoday資料照）

▲李鴻淵冷血槍殺康建員工，釀成4死1重傷的慘劇。（圖／ETtoday資料照）

81歲賴敏男是著名菇蕈類權威，擁有4項專利，有「台灣牛樟芝之父」之稱，曾任大學教授，是樟芝抗癌研究領域的國際權威專家，他創立的康建生技更是國內唯一研發「白樺茸」的生技公司，在業界獨樹一幟，卻從未料到他和其他4人將面臨恐怖殘殺。

2022年7月14日，前員工李鴻淵經縝密計畫，攜帶3把槍枝、百發子彈與5副手銬，於中午12時20分騎車前往康建對面的工寮。等到下午1點30分，園藝課長劉慶彬準時進入工寮內，李隨即持槍脅迫並控制其行動，用手銬將他銬在椅子上，準備在接近5時許槍殺，下午3時11分，賴敏男胞弟賴鋕卿駕車抵達，正好碰見李，也慘遭銬住。

下午4時50分許，賴鋕卿和李發生爭執，李一氣之下拿槍抵住對方右鼻側並開槍，子彈貫穿後頸部當場死亡；劉慶彬見狀試圖逃跑，卻同樣死於李鴻淵的槍口之下，子彈從後枕部貫穿左前額死亡。

下午5時3分許，李騎走劉慶彬的機車前往康建，在大廳先後遇到廠長，以及來公司拜會賴敏男的2名客人和外籍員工，李便持槍要求4人交出手機，囚禁在男廁。

之後，李尾隨賴敏男女兒賴彥妤進入大廳旁個人辦公室，賴彥妤聽見有奇怪聲響，轉頭一看嚇得大叫，結果前額遭射擊，子彈停留在右後頂枕部裡，當場死亡；主任張嘉琦前往賴彥妤辦公室打算開門，李走出門外，在2公尺的距離外，持槍射擊張嘉琦左後頭頸部死亡。

▲格殺第2現場還原！李鴻淵雙手持槍密室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）

▲命案現場。（圖／ETtoday製圖）

下午5時11分許，賴敏男在公司附近聽到槍響，立刻進入查看，卻直擊槍殺現場，想要轉身就逃，李立刻朝他開槍，第一槍打中玻璃後，李馬上補開一槍，命中賴敏男左耳後方，李誤以為他已死亡，於是騎車離去。

而警方獲報趕抵現場，發現賴敏男還有意識，趕緊將其送醫，所幸子彈偏斜未傷及大腦，撿回一命，但目前疑因「創傷後症候群」，對槍擊案發生的狀況尚無法清楚描述，家屬對於賴敏男的情況也不願多談。

李歷經21小時的逃亡，於案發隔日下午1時許，在台中某間養生會館內落網，發現大批警力攻堅時，還一度躲到屋頂夾層，企圖掩人耳目。

檢方調查，李因8年前與洪姓女課長發生爭執，某天下班時洪女突遭不明人士持鐵棒打的半死，懷疑是李所為提告，但李因有不在場證明，判處無罪，而李因此記恨8年，決心報復，如今依殺人罪起訴並向法院求處死刑。

▲▼康建科技命案，賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲賴敏男遭連開2槍，但送醫時仍有意識。（圖／民眾提供）

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