95歲阿公出家門「金魚腦」突上身！暖警手繪地圖助返家

▲ 三重老人出家門後突然忘記路，幸虧有員警幫忙 。（圖／三重警分局提供）

記者戴上容／新北報導

三重警分局慈福派出所於日前接獲民眾報案，稱有一位阿公迷路，請求警方協助，員警獲報到場後，發現阿公步履蹣跚的走在人行道上，且身無分文無法提供任何資料，員警以街景圖且輔以警政系統交叉比對，順利確認住址，找到家人的聯繫方式，將阿公平安載返家，家屬也對於警察主動關心，耐心及同理心積極服務態度表示肯定。

慈福派出所警員陳譽文、楊宜勳日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾通報稱在仁愛街與仁華街口，有位迷失老翁在街頭徘迴，於是2員便立即趕赴現場，陳員在與其對談過程中發現吳阿公邏輯不通，有輕微失智症狀。

在警方循循善誘下，阿公能說出住家環境，於是警方便想到以街景圖方式，逐一給阿公辨別，最後再以警政系統比對，終於確認阿公住址，順利載返家，家屬對警方的暖心暖意與愛烏及烏的主動熱忱，除了給與大大肯定外，並深表萬分之謝意。

三重警分局長陳永昌提醒，民眾家中如有容易走失長者，應注意活動範圍，協助佩戴留有聯絡方式配件，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，俾利於第一時間確認走失者身分，迅速聯絡家屬，如民眾於馬路上遇到類以情形，除撥打110通知警方協助外，請民眾先行將迷失長輩，引導至路旁以策安全。