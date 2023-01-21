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三重人行道驚見「台灣最美風景」　他曝垃圾山被轟：第一次過年？

▲▼三重垃圾淹人行道被酸「台灣最美風景」　兩派罵翻轟：第一次過年？（圖／爆料公社）

▲三重忠孝路出現「垃圾淹沒人行道」一幕，引發網友熱議。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

新北市三重一名網友抱怨，他每天路過忠孝路時，都看到路邊堆積大量垃圾，讓他有感而發，「別再說什麼台灣最美的風景是人」，因為某些居民的素質真的讓人不敢恭維。照片一出，立刻引發熱議，還有人質疑「你家第一次過年嗎？」掀起論戰。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片，可見地點三重忠孝路近厚德公園的變電箱旁，但一旁堆積大量廢棄家具、床墊，以及十多包垃圾，徹底將人行道淹沒，讓他不禁感慨「別再說什麼台灣最美的風景是人了，住三重的某些人素質真的不敢恭維...這是忠孝路上每天的風景。」

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許多網友紛紛留言，「台灣竟然還有這樣亂丟垃圾的地方，太扯」、「自從陸客沒來台後，就沒人可以甩鍋了」、「這種情形不是只有台灣有...全世界都有的」、「台灣哪裡有乾淨地方你說看看」、「每個地方都有好人壞人，其實跟個人道德素養有關」。

不過，也有人不以為然，怒嗆原PO「過年不能清垃圾是不是？」、「是每天？還是過年前？每天我是不太相信啦」、「不要帶風向，這是過年前清理大型垃圾等環保局來載」、「台灣不缺自以為的正義魔人，真心覺得無知真恐怖」、「只要遇到年節大掃除，大家都會把不要的大型家具定點放置，這是台灣的習俗，你不知道嗎？沒知識要多看電視！」

有網友反駁「就算是大型垃圾清運點，旁邊那些阿里阿雜的一看就不是廢棄傢俱，只要有一包垃圾丟在那邊，過不久就會愈積愈多了」、「騙鬼喔？你看清楚畫面，大型家具只有一兩件而已，其他都是袋裝垃圾！」、「看起來有七成不是大型垃圾，卻很多人硬拗是大型垃圾指定地點」。

對此，有當地人指出，「這邊平常就有人偷丟垃圾，抱持僥倖心態」、「我就住附近，這裡每天定時有垃圾車收垃圾，這一袋袋的垃圾，確實是個人素養太差」、「這一區域本就是大型傢俱及公園清掃落葉的垃圾袋放置區，但平常很多騎著腳踏車、電動機車的人來丟家用垃圾，也有里民亂丟，曾有拍照公布也有罰款，但還是有人不怕」掀起熱議。

▼網友論戰。（圖／爆料公社）

▲▼三重人行道驚見「台灣最美風景」　他曝垃圾山被轟：第一次過年？（圖／爆料公社）

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