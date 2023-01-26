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當兵站哨「你敢開槍嗎」　過來人分享經驗：送禁閉總比送命好

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲當兵站哨遇到異常狀況「你敢開槍嗎」，相關話題在網友間引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

每當發生重大社會案件，警察的用槍時機都經常被討論，不過隨著兩岸情勢緊張，以及先前的金門無人機事件經驗，讓許多網友也開始討論當兵站哨時的用槍時機，當有異常狀況發生時，「你敢開槍嗎？」對此就有網友表示，送緊閉總比送命好。

原PO在PTT八卦板發文表示，「看到殺警案的文章在討論開槍時機讓我想到，我當兵時是實彈站哨，記得第一發是空包彈，第二發就是實彈，警察開槍可能只是寫寫報告就好，我要是真的遇到大門有狀況然後開槍下去，可能被軍法審判後就有當不完的兵，所以大家實彈站哨的時候敢開槍嗎？」

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲網友認為，站哨遇到異常狀況還是該開槍，畢竟「送禁閉總比送命好」。（示意圖／記者李毓康攝）

網友對此在推文中回應表示，「看是啥狀況啊，自己有生命威脅那一定開」、「基本上先通報，有通報後開槍比較好圓」、「站哨怎會不敢開，只是開完送警閉」、「送禁閉總比送命好」。

還有一位曾經在東引當兵的網友表示，如果他有子彈，站夜哨遇到人問不出口令，他會跟警察一樣先對空鳴槍，如果再答不出口令，他就當敵軍開槍射殺，畢竟都對空鳴槍還問過口令了，怎麼知道是不是來殺他的敵軍，不過依照他過去的經驗，東引的長官查哨都很守規矩，當兵期間沒遇過不講口令的長官。

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