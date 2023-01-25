他酸陳建仁組閣創二大首例　「稱之為高端內閣應屬合理」

▲前副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，預計在27日對外宣布相關人事。對此，名嘴黃揚明25日指出，陳建仁確定將接替蘇貞昌組閣，「新仁內閣」雖然閣員還沒有全數定案，但陳建仁本身就創下二大「高端」紀錄，包含民選副總統卸任後接任閣揆首例、首位具中研院院士身份的行政院長。

根據自由時報報導，陳建仁在春節期間，被蔡英文請去當面懇談，他深知民進黨在去年11月的地方選舉大敗，只剩下5個執政縣市，中央政府的治理如何回應民意、重新整隊再出發，正面臨高度的期待與考驗；他在會談間也未有推託，既然穩定政局有需要，他就必須聽從。

而總統府發言人張惇涵今表示，總統蔡英文在今天下午邀請陳建仁前副總統，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案，總統也立即告知行政院長蘇貞昌及副總統賴清德；而蔡英文預計將在1月27日上午10點於總統府召開記者會正式宣布。

黃揚明強調，陳建仁將是中華民國史上首位具中研院院士身份的行政院長（學術地位高端），更是民選副總統卸任後接任行政院長首例（政治地位高端）。

黃揚明指出，我國憲政史上，曾有陳誠、嚴家淦、連戰等副總統任內兼任行政院長，但卸任副總統應該陳也是首位，因此稱陳建仁內閣為「高端內閣」，應屬合理。

