快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增16,518例COVID-19確定病例，分別為16,329例本土個案及189例境外移入，較上周三少21.4%；另確診個案中新增22例死亡，其中有1名為4歲男童，曾接種1劑疫苗，確診2天後過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,240例)，高雄市(1,907例)，桃園市(1,815例)，臺中市(1,742例)，臺北市(1,640例)，臺南市(1,327例)，彰化縣(857例)，新竹縣(510例)，苗栗縣(420例)，新竹市(410例)，屏東縣(408例)，雲林縣(380例)，基隆市(305例)，宜蘭縣(272例)，南投縣(267例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(184例)，嘉義市(165例)，臺東縣(101例)，金門縣(77例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

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▲指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。

指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去(2022)年12月25日至今年1月24日。

▲指揮中心1/25公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計21,475,596例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,088,927例排除)，其中9,384,996例確診，分別為47,506例境外移入，9,337,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,168例COVID-19死亡病例，其中16,148例本土，個案居住縣市分布為新北市3,132例、臺北市1,757例、臺中市1,728例、高雄市1,602例、臺南市1,207例、桃園市1,196例、彰化縣1,049例、屏東縣631例、雲林縣526例、南投縣517例、苗栗縣451例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣270例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市179例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼大陸入境落地PCR採檢，1/23機場及小三通入境者採檢結果出爐。（圖／指揮中心提供）