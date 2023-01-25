　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

▲▲▼指揮中心10/7記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增16,518例COVID-19確定病例，分別為16,329例本土個案及189例境外移入，較上周三少21.4%；另確診個案中新增22例死亡，其中有1名為4歲男童，曾接種1劑疫苗，確診2天後過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,240例)，高雄市(1,907例)，桃園市(1,815例)，臺中市(1,742例)，臺北市(1,640例)，臺南市(1,327例)，彰化縣(857例)，新竹縣(510例)，苗栗縣(420例)，新竹市(410例)，屏東縣(408例)，雲林縣(380例)，基隆市(305例)，宜蘭縣(272例)，南投縣(267例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(184例)，嘉義市(165例)，臺東縣(101例)，金門縣(77例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

▲▼指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。

指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去(2022)年12月25日至今年1月24日。

▲▼指揮中心1/25公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/25公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計21,475,596例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,088,927例排除)，其中9,384,996例確診，分別為47,506例境外移入，9,337,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,168例COVID-19死亡病例，其中16,148例本土，個案居住縣市分布為新北市3,132例、臺北市1,757例、臺中市1,728例、高雄市1,602例、臺南市1,207例、桃園市1,196例、彰化縣1,049例、屏東縣631例、雲林縣526例、南投縣517例、苗栗縣451例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣270例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市179例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/23陽性率。（圖／指揮中心提供）

▲▼大陸入境落地PCR採檢，1/23機場及小三通入境者採檢結果出爐。（圖／指揮中心提供）

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/23陽性率。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
Angelababy豪宅內部曝光！　這盞燈要價76萬
過年「這種剩菜」別再留！　醫喊：會吃壞肚子
保生大帝廟「擲筊賽」5633人擠爆！　他贏到一台轎車
她滑手機驚見「9年前去世丈夫」　16秒詭異吃飯片引熱議
女按摩師強摸下體「拉開內褲視姦」！　20歲男嚇哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

烈嶼保生大帝廟「擲筊賽」吸5633人　他PK贏1筊奪冠獲轎車

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

海象不佳！台東往綠島蘭嶼5船班取消　明加開疏運籲提前返台

打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

2023鹿耳門天后宮文化季　台灣年迎喜神盛典

兔年錢放「這方位」最招財！　3小物擺對風水讓財運爆棚

鹿港天后宮「行業籤」出爐！這3大行業兔年旺　娛樂業下籤要留意

閃黃燈停車「下秒被硬插」她氣炸！老司機搖頭不挺：方向錯了

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

妹子近距離站鸚鵡旁想合照　4隻降落頭頂！她崩潰狂奔

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

烈嶼保生大帝廟「擲筊賽」吸5633人　他PK贏1筊奪冠獲轎車

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

海象不佳！台東往綠島蘭嶼5船班取消　明加開疏運籲提前返台

打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

2023鹿耳門天后宮文化季　台灣年迎喜神盛典

兔年錢放「這方位」最招財！　3小物擺對風水讓財運爆棚

鹿港天后宮「行業籤」出爐！這3大行業兔年旺　娛樂業下籤要留意

閃黃燈停車「下秒被硬插」她氣炸！老司機搖頭不挺：方向錯了

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1物」：吸尿又除臭

松山機場工安意外「男子墜落6m亡」　雇主未提供安全設施判7月

-10℃低溫吃合菜　「涼菜」上桌竟都凍成「真・涼菜」

海象不佳富岡-綠島、富岡-蘭嶼航線今日停航　明日加開航班疏運

「迷人嗓音」出沒！盤點4特色新生代創作女歌手　她被巨星相中以為詐騙

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

春節大開「吃」戒！4成體重增加　一張圖表看懂禁忌飲食聰明瘦

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　本人回應了

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面