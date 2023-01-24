Google地圖藏3功能避開走春人潮　擁擠車廂也查得到

▲史上最長年假來臨，各地車潮人潮出現，善用Google地圖可避開人潮。（圖／資料照、記者李毓康攝）

記者吳珍儀／台北報導

疫情解封，農曆春節各地人潮湧現，不想人擠人可以善用Google map（地圖）系統設定，順利掌握想前往地方人潮擁擠的熱門時段和區域繁忙程度，特別是「即時路況」可以查到火車、高鐵、捷運等「擁擠車廂」，可以提升度假品質。

●即時路況

根據Google官網公告，地圖內建「即時路況」功能，打開Google地圖功能，點選右上角的「方形推疊」圖示，即顯示目前所有道路的路況，且會用顏色來區別：紅色代表擁擠、綠色則為良好，黃色意指中等。

目前Google地圖支援應用路況顯示從大眾運輸工具到單車適用路線都會明確標示，特別是火車站、高鐵、捷運車廂等，若遇到人潮系統也會針對特別擁擠的區域提醒。電腦版另有空氣品質資訊示警，但有些圖層在資訊不足時難以顯示。



▲民眾可以用地圖查看熱門時段。（圖／翻攝自Google地圖）

●人潮擁擠區域示警

Goole官網指出，開啟地圖應用程式後，如果某地區的人潮接近最為擁擠的狀態，Google 地圖會醒目顯示該地區。

只要輕觸「人多擁擠的地區」標籤，系統就會列出一張圖表，顯示該地區一天內不同時段的繁忙程度，以及該地區內餐廳、商店和休閒場所 (例如博物館) 的目錄。

●熱門時段顯示

操作步驟很簡單，打開Google地圖後，先在搜尋引擎上輸入目的地，接著將下方的詳細資料往上拉，滑到「熱門時段」即可得知欲查詢的時段是否人潮爆滿，以及訪客通常會停留多久。

Google官網強調，有些特別熱門的景點和餐廳還會顯示每小時的即時人潮變化。