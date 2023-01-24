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社會 社會焦點 保障人權

桃園義消特搜藏鮮肉！　米廠少東捲袖出任務...他憶心痛一幕

記者黃宥寧／桃園報導

分秒必爭！據統計，2022年消防緊急救護服務出勤次數共96.7萬次，每24.4秒出勤1次，但消防隊人力有限，許多時候得由熱心義消協助救災，過程中義消不惜冒險患難，挽救一位又一位素不相識的人。對此，來自各行各業的桃園市義勇特搜大隊第一分隊成員接受《東森新媒體ETtoday》專訪，分享救災救難急先鋒過程。

▲▼ 。（翻攝自Facebook／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊）

▲消防緊急服務出勤平均24.4秒派遣1次，義消不求回報加入協助救災，換來無法言喻成就感。（翻攝自Facebook／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊）

本業為製造業的林瑋振義消資歷8年，他說加入義消行列，全因2014年「高雄氣爆案」，他表示，這場嚴重氣爆奪走32條無辜人命造成321人受傷，罹難者裡有5名警消、2名義消，當時電視轉播慘不忍睹現場畫面及民眾哭喊求救模樣，令他永難忘懷，因此在表弟建議下加入特搜隊。

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲林瑋振義消資歷8年，令他難忘的救援經驗就是發生在2016年台南維冠大樓倒塌。（資料圖／記者林悅翻攝）

林說，參與多場救災救護勤務，最印象深刻的就是發生在2016年維冠大樓倒塌事件，這事件也是特搜隊成立後第一個最大型災害，他解釋，這場救援宛如是一場總檢驗，驗收大家加入義消行列的種種訓練。

「充滿溫度手寫寶寶手冊看了真的很痛...」他說當時大樓應聲倒塌層樓錯位，從現場發現一本寶寶手冊，媽媽以手寫甜蜜記錄下「今天幾月幾號天氣如何，寶寶會爬、會走、會對我笑」而這1家3口最後也確定罹難，不僅讓他哭著看完筆記也很想立刻奔回家抱抱1歲大的兒子。

▼義消出勤統計。（圖／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊提供）

▲▼ 。（圖／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊提供）

從事房仲業吳治緯27歲義消資歷5年，目前為副小隊長，他說成為正式隊員沒多久，就前往山區救援1名外國人爬山不幸墜谷案，但抵達現場時，該名外國人明顯死亡，大夥將遺體從溪谷吊掛到平地，過程也都開著視訊讓家屬看，家屬一路泣不成聲，最後家屬竟隔著螢幕跪著答謝，讓他深刻體會到有能力多拯救一個生命，或許就少一個人難過，也深深體悟生命之無常與親情可貴。

▼桃園市義勇特搜大隊第一分隊副小隊長吳治緯、隊員游騰逸。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 特搜隊 。（圖／記者黃宥寧攝）

碾米廠少東游騰逸義消資歷5年，為傘兵特戰退伍。他說傘兵養成是一連串嚴格訓練，但退伍後開始工作後，總覺得無法將過去所學技能發揮，感到有些惋惜，決定想找份志工工作服務，因緣際會下就加入義消。

他提到有次協勤警察單位破門，但當時的他對於破門是什麼毫無概念，因此前往現場車上，他帶著緊張情緒，不斷問警消學長什麼時候會破門，學長以輕鬆口吻告訴他通常是，家屬聯繫不上、或是屋內有狀況，他聽完當下立刻沉默，因為自己沒戴口罩，過去又時常聽學長分享若是氣絕多時的遺體會發臭，味道久久難散去，但他也俏皮說，好險破門後屋內的人只是睡太沉，虛驚一場。

▲▼ 。（翻攝自Facebook／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊）

▲義消出勤沒有固定時間，24小時隨時待命。（翻攝自Facebook／桃園市義勇消防總隊特搜大隊第一分隊）

由於義消出勤沒有固定時間，24小時隨時待命，來自各行各業的他們，在完成消防救援訓練、學習各項專業知識技能，為了就是盼在面對瞬息萬變的危險任務時，能將傷害降到最低，在出動任務時發揮團體精神，因此一搜格言，「全力支援消防人員成為消防人員最堅強的後盾」希望每場救援都能圓滿，不顧自身安危的高潔情操更讓民眾給予高度敬佩。

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