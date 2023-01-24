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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／永和分屍！男遭親哥肢解「軀體剩左腳」　頭顱慘被焚化

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲梁志超狠心殺害弟弟後，殘忍肢解並丟進垃圾車。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市2022年9月5日發生一起恐怖分屍案件！一名54歲梁姓男子遭74歲大哥梁志超殘忍殺害，後因其失聯多日，女友人察覺有異報警，全案才因此曝光。據悉，當時警方上門時便聞到濃厚屍臭，破門後就發現梁男遺體，而其遺體腫脹、流出黑色屍水，且軀體殘缺，頭顱卡在床底，右腳、兩臂消失，僅剩左腳，場面怵目驚心。

回顧案情，54歲的死者曾擔任法警，與大哥皆未婚，並與中風的90多歲老母親同住，而為了照顧母親，死者提早退休，擔任起母親的主要照顧者，而經濟來源則是大哥的退休金，以及其他7名兄弟姊妹每人每月3千元的生活費，這一顧就超過10年，直到2021年母親離世後，剩下兄弟倆同住。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲梁姓男子因失聯多日，經友人報案後，警方上門驚見他慘遭分屍。（圖／記者陳以昇攝）

然而，死者與大哥感情不睦，過去就疑似經常為了用錢問題發生爭執，大哥甚至還曾拿菜刀恐嚇死者，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」等，沒想到竟真的痛下毒手。

據悉，死者因平時都會到社區大學學習，與同學相處融洽，但死者卻於2022年8月30日開始失聯，直到隔月5日下午仍聯繫不上，其張姓女學驚覺有異報警，警方上門後才發現這樁殘忍的分屍案。

警方調查，梁嫌9月1日凌晨3點多趁著死者熟睡之際，持水果刀猛刺對方心臟致死，接著再剁下死者頭顱、雙手及右腳，並包成兩大袋扔進垃圾車，而警方事後緊急調閱監視器追查屍塊下落，最後證實死者屍塊已被運往焚化爐焚化，無法保留全屍，只能暗自祈禱死者能夠早日安息。

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