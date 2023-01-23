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佳榮泰都更創三贏！解決地主「2不解3擔憂」提升產業＋市容

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲全台有多處需要危老都更，佳榮泰建設認為此舉有利帶動產業發展並改善市容，以及保障人民居住安全。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

根據內政部房屋稅籍資料統計，全台總計有896.5萬戶住宅，其中50.1％住宅屋齡超過30年，等於是全台過半數的房子都邁入老舊，因此像是雙北市就經常出現一側是嶄新大樓、另一側卻是危險老舊建築的衝突市容。而殘破不堪的老屋不只擋不住颱風，當地震來臨時，還出現令人擔心的建物傾塌危機和磁磚掉落等風險；另外，老屋通常鄰棟之間巷道狹窄，也會大大增加救災難度，為了不讓家成為災難現場，更為了保障生命財產安全，應該全面提升居住安全，讓家成為真正的避風港。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

危老都更是每座城市必經的路，參與過危老都更的屋主虞雅芬就分享，過去住在連排3、4樓的透天厝，地震後只見鄰居家房子傾斜快壓到隔壁家，即使補強鋼筋結構也無法改善，讓人看了心驚膽跳；颱風來襲淹水淹到半層樓，則要搶時間趕快架高所有家電、人躲到2樓，等水退了才能清理家園，處處透露老舊建築的居住不便。所幸近年碰上政府推行、結合民間企業發動危老都更，虞雅芬表示「看到完工的新房子非常感動」，她認為都更從洽談到蓋好房子費時約需10年，許多長輩可能根本等不了那麼長的時間，因此建議有機會能都更要趁早。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

有著30年不動產經歷的佳榮泰建設，對於危老都更從專業的角度切入，開發總經理楊千毅表示，會出現「都更磨三代，危老怕釘子」的說法，其實來自地主對都更的「2不解、3擔憂」，一是不了解1坪土地可以蓋出幾坪的房子，二是不了解建設公司蓋1坪房子所需花費的成本，因此衍伸出「擔心建設公司分得太多？」、「別人會不會分得比我多？」、「建設公司到底房子能不能蓋起來？」等3個擔憂。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

為了讓地主能夠安心，楊千毅表示佳榮泰在進行危老合建時都會有一套SOP：首先框列基地範圍，再確認使用分區，「知道土地的容積率是多少後，將包含容積移轉、綠建築、智慧宅、無障礙等所有獎勵容積列出；算出銷售坪數即登記權狀面積，再除以原有土地面積，即得出1坪土地可以蓋幾坪的房子。」另外也會細項條列出蓋房子需花費的相關成本，楊千毅表示，從危老土地整合、房屋建造到銷售完畢、資金回收，「一來一往至少需要4年，用建商此案最終利潤除以年數，算出1年有多少投報率，以具體數字說服地主」。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

楊千毅認為危老都更能創造地主、建商跟政府達到「三贏」局面，好處之一是房地產為產業火車頭，房地產業市場順利向前行，足以帶動許多周邊產業發展，促進經濟繁榮；其二是能提升市容，使我們居住環境更貼近國際先進城市樣貌；最重要的是，危老都更可以讓居住安全得到保障、提高國民居住生活水準和品質。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

楊千毅認為「家跟房子不一樣，家是有溫度的，而人住進去才會有溫度，所以佳榮泰要蓋讓人願意住進去的房子」；因此佳榮泰建設將「建築一個安全、溫暖、舒適的家」作為使命，成為民眾在居住安全路上令人放心又安心的夥伴。

▲▼佳榮泰建設,危老都更,房地產,市容,家。（圖／翻攝自影片）

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