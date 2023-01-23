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新北五股這群學生真熱血！下課深蹲+放學賣果醬為了上雪山　

▲▼ 五股國中學生靠自己努力義賣洛神花果醬，來圓雪山登山夢。（圖／五股國中提供）

▲ 五股國中學生為了上雪山，下課集體深蹲。（圖／五股國中提供）

記者戴上容／新北報導

新北市五股國中的鄭涵云是一位熱血教師！她當老師10多年來，畢業前都會和孩子們一起完成一個大挑戰。過去的孩子曾經騎腳踏車環島、挑戰登百岳，鄭涵云都陪著孩子們一一去完成。今年這屆孩子投入了挑戰登雪山的熱血計畫，並靠自己努力義賣洛神花果醬來圓雪山登山夢。

「勇於挑戰，是一件很酷的事！」鄭涵云表示，但登山並非臨時起意的事，必須讓學生對山林、戶外活動有充足的認識以及正確的觀念。因此，她邀請登山嚮導到學校舉辦講座，也花時間與學生說明登山所需的各項準備與花費，讓學生一同討論，最後這群孩子們願意接受挑戰，她便進一步與「千手兒少關懷協會」接洽，希望藉協會的力量來幫助這群孩子圓夢。

▲▼ 五股國中學生靠自己努力義賣洛神花果醬，來圓雪山登山夢。（圖／五股國中提供）

千手兒少關懷協會與鄭涵云老師秉持「天下沒有白吃的午餐」、「有夢，就要自己付出努力去實踐！」的理念，協會無償提供金山區的農地、花苗、材料和志工，帶著這群熱血的孩子種植洛神花，他們數個週末、假日往返金山與五股兩地，親自動手從育苗、除草照料到熬煮果醬、裝罐包裝、自製海報行銷義賣，為籌措登山經費而努力。

學生吳晏姍說，從一株株小小的幼苗，經過除草、施肥、照顧，變成一罐罐的果醬，再成功賣到別人手上，這過程很辛苦卻充滿了成就感。爬山訓練很喘、很累，但我試著調整速度、呼吸並轉移注意力，不停地一步一步往上爬，在七星山東峰和主峰看到開闊的山河景色和我們之前爬的觀音山，我覺得前面的辛苦實在都不算什麼了！

學生鄭蕙敏說，最難的不是登山，是拋頭露面拜託人家買果醬。我原本是個很害羞的人，練習很久，才努力克服心理障礙，敢到辦公室向老師們推銷。雖然我們到校長室推銷時，我還是很緊張。不過，我覺得如果我們賣果醬、爬雪山，那麼難的事都能撐過，以後遇到困難就都能堅持下去不放棄。

賣果醬籌款之外，週末師生爬七星山練習，提升各項技巧，並磨練心志；平日每天下課十分鐘進行肌力、心肺、核心的訓練，從太空椅、深蹲、棒式及跑校園斜坡等，全班一起相互打氣，為彼此鼓勵、吶喊是另一種很美麗的風景。

▲▼ 五股國中學生靠自己努力義賣洛神花果醬，來圓雪山登山夢。（圖／五股國中提供）

鄭涵云說，希望藉由這一系列長時間的挑戰活動，讓孩子學習成為一個勇於挑戰，不畏困難，樂於助人、溝通，且意志堅定又內心溫柔的人。這也是我作為一位中學導師，想送給孩子們最後的畢業禮物–一個人生階段性的特別禮物。

▲▼ 五股國中學生靠自己努力義賣洛神花果醬，來圓雪山登山夢。（圖／五股國中提供）

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