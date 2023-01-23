和哥哥同住　回家秒脫內衣「激凸超明顯」！男友1句話掀論戰

▲男友希望原PO在家可以穿上內衣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

在家就是要穿著舒適的衣服，不過有異性在家，多少會有點不好意思，一名女網友表示，從小就跟哥哥住在一起，一到家就習慣脫內衣穿短袖，哥哥也見怪不怪，但男友卻認為，胸型很明顯，還有點激凸，希望原PO在家也可以穿內衣，貼文掀起網友討論。

女網友在Dcard上發文，和哥哥住在一起，因為從小就一起生活，回到家就習慣把內衣脫掉，換上寬鬆的T恤活動，雖然有時會激凸，胸型也有點明顯，不過因為是一家人，所以她不在意，「但男友覺得，對方畢竟也是成年男性 」，希望原PO在家也可以穿上內衣。

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原PO表示，穿內衣被勒了一整天，回到家只想脫掉放鬆，「想問大家，如果不想要穿內衣，在家裡都穿什麼樣的衣服，拜託大家了」。

貼文一出，有網友認為男友管太多，「其實你自己愛怎樣就怎樣啦，我相信你哥也不會變態到盯著妳的胸部看」、「從小在家就沒在穿都已經很習慣了，不用為了男友的心情去委屈自己吧，自己的哥哥而已幹嘛要防著，如果你男友有什麼意見，那是他自己想法太齷齪」、「大部分有兄弟姊妹的，應該都知道自己的兄弟姊妹在家有多邋遢吧，根本不會把他們當異性看」。

但也有人認為，該注意的還是要注意，「是自己哥哥就不用防？從小宣導的不就是身邊的人都要小心嗎？我覺得男友只是單純擔心，雖然穿內衣真的很不舒服，但在公共區域激凸真的不太ok，別說他們會不會有什麼想法，至少會瞄一眼瞄一眼的，人的慾望是會被激的，可以究責於那人無法控制自己，但要保護自己還得靠自己」。